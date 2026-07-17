У Британії археолог випадково виявив статуетку римського вартового, яка ховалася 1600 років

Ендрю Бірлі виявив статуетку, оглядаючи дивно заокруглену плиту.

Археолог Ендрю Бірлі під час розкопок усередині руїн казарм IV століття випадково виявив унікальну статуетку римського духа-охоронця. Про це пише Discover Magazine.

Зазначається, що статуетку було знайдено на землі неподалік від Валу Адріана в Британії. 16 червня 2026 року Бірлі стояв на колінах усередині руїн казарм IV століття, коли його увагу привернула дивно заокруглена плита. Він підняв її, перевернув і виявив обличчя, спрямоване на нього.

У пісковику була висічена фігура римлянина, що пролежала під підлогою казарми приблизно 16 століть. В одній руці вона тримала ріг достатку, а в іншій – неглибоку чашу для підношень – ознаки, які незабаром дозволили ідентифікувати її як Генія, захисного духа, пов’язаного з будинком або місцем.

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"Як тільки ми зрозуміли, кого саме знайшли, це чомусь здалося цілком доречним. Було майже так, ніби сама Віндоланда звернулася до нашої команди й тихо сказала: "Ми схвалюємо те, що ви робите". Для археологів такі моменти – неймовірна рідкість, і ми вважаємо за честь, що змогли розкрити та зберегти таку важливу частину історії цього місця", – заявив Бірлі в прес-релізі.

У виданні нагадали, що Віндоланда розташовувалася трохи південніше від Валу Адріана на півночі Англії і була домівкою для кількох поколінь римських солдатів, їхніх сімей та цивільного населення. Рельєф було знайдено під підлогою казарм IV століття, що дозволяє датувати його останніми століттями римського правління в Британії.

Фахівці з римської археології підтвердили, що на статуетці зображений Геній. Це захисний дух, якого, згідно з міфологією, закликали для забезпечення безпеки, процвітання та удачі в домі.

"Я абсолютно не був готовий до того, що виявив на зворотному боці цього каменю. Це був надзвичайний момент, яким ми змогли поділитися з командою археологів та волонтерів", – розповів археолог.

У виданні зазначили, що рельєф із пісковика має розміри 44 сантиметри у висоту, 23 сантиметри в ширину та 8 сантиметрів у глибину. Археологи вважають, що спочатку він був частиною домашнього святилища. Ймовірно, пізніші будівельники вилучили його з того місця й повторно використали як будівельний матеріал під підлогою казарми.

Саме це повторне використання, можливо, й стало причиною того, що рельєф зберігся в настільки хорошому стані. Оскільки його прикрашена сторона опинилася прихованою під будівлею, рельєф уникнув значної частини впливу атмосферних факторів, які пошкоджують відкритий камінь.

У Єгипті виявили стародавні поховання з "золотими язиками"

Раніше археологи виявили на узбережжі Середземного моря в Єгипті 18 стародавніх некрополів, у яких знайшли численні саркофаги та артефакти, зокрема два десятки так званих "золотих язиків".

Загалом на цій ділянці єгипетського узбережжя вже виявлено майже 45 некрополів, що ще раз підтверджує важливе значення цієї місцевості як одного з найвидатніших прибережних центрів античного світу.

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