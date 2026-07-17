Свіжі компоненти і іноземні технології: що показали дослідження 'Орешника' і 'Іскандера-М'

Йдеться не про використання старих запасів, а про триваюче виробництво ракет із застосуванням нової електронної компонентної бази.

Росія продовжує виробляти нові ракети, використовуючи сучасну іноземну електроніку, нові компоненти власного та білоруського виробництва. Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Владислава Власюка, радника-уповноваженого президента з питань санкційної політики, який зазначає, що на це вказують останні дослідження касетного "Іскандера-М" та "Орешника", яким Росія вдарила 24 травня поблизу Білої Церкви.

"До прикладу, у касетному "Іскандері-М" ми виявили компоненти виробництва США, Тайваню, Швейцарії, Японії, Китаю та Білорусі. Причому частина цієї електроніки була виготовлена у 2024-2025 рр. Це означає, що, попри санкції, сучасні компоненти продовжують потрапляти до російського військово-промислового комплексу. Санкції працюють, але їх виконання потребує суттєвого посилення", - підкреслив він.

Білоруські компоненти

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Крім того, наголосив Власюк, Росія активно нарощує виробництво на власній та білоруській компонентній базі.

"У дослідженому "Орешнику" всі ідентифіковані компоненти вироблені виключно російськими та білоруськими підприємствами. Особливо показовою є роль білоруських виробників, насамперед "Інтеграла" та заводу "Транзистор", продукція яких регулярно зустрічається в сучасних російських ракетах", - розповів він.

Дати виробництва

Уповноважений зауважив, що окремої уваги заслуговують дати виробництва. Так, в "Орешнику" понад половина всіх датованих компонентів виготовлена у 2023-2024 роках, а також виявлено деталі 2025 року виробництва.

У касетному "Іскандері-М" також зафіксовано значну кількість компонентів 2024-2025 років, зокрема білоруського виробництва.

"Це свідчить, що йдеться не про використання старих запасів, а про триваюче виробництво ракет із застосуванням нової електронної компонентної бази", - підкреслив Власюк.

Україна передала інформацію партнерам

Так, зазначає він, найважливіший висновок цих досліджень полягає в тому, що російське ракетне виробництво продовжує працювати.

"Ми бачимо свіжі компоненти, бачимо участь білоруських підприємств і бачимо, що окремі іноземні технології досі потрапляють до російської зброї. Саме на розрив цих ланцюгів постачання має бути спрямована подальша міжнародна робота. Україна надала партнерам детальну інформацію про виробників і серійні номери компонентів", - повідомив Власюк.

Протидія "Орешнику"

Як повідомлялося, раніше компанія Thales зазначила, що європейські оборонні компанії домовилися про створення консорціуму для розробки перехоплювача, здатного збивати балістичні ракети середньої та проміжної дальності за межами атмосфери.

Так, метою співпраці є розробка незалежного європейського рішення у сфері протиракетної оборони, включаючи балістичні ракети середньої дальності класу "Орешник" з роздільними та маневруючими бойовими частинами.

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