Вчені бʼють на сполох: через 50 років ці 10 міст перетворяться на пустелю

За найгіршим кліматичним сценарієм деякі великі міста змінять свій природний ландшафт уже впродовж найближчих десятиліть.

Зміна клімату може кардинально змінити природну карту США вже до кінця століття. Нове дослідження, опубліковане в журналі PeerJ, показало, що за сценарію високих викидів парникових газів десятки американських міст можуть опинитися в межах пустельного біому, пише Yahoo.

Дослідники проєкту Open Earth Monitor Cyberinfrastructure використали супутникові дані високої роздільної здатності та алгоритми машинного навчання, щоб змоделювати майбутні зміни природних зон до 2080 року.

"Центральна частина США стане спекотнішою та сухішою, а традиційні прерії поступово замінить більш пустельна рослинність – менше польових квітів і більше перекотиполя", – йдеться у дослідженні.

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За прогнозами вчених, площа пустельного біому в США збільшиться майже вдвічі – із 6% до 11,9% території країни. Це означає розширення пустель приблизно на 182 тисячі квадратних миль (понад 471 тисячу квадратних кілометрів).

Водночас прохолодні змішані та хвойні ліси скорочуватимуться, а на сході країни вологі ліси поступово поступляться місцем більш посухостійкій рослинності.

Також очікується, що пустельні території Аризони, Нью-Мексико та південної Каліфорнії просунуться далі на схід – до Техасу та Колорадо.

Які міста можуть стати пустелею

Найбільшим містом, яке, за прогнозом дослідників, перейде до пустельного біому, стане Бейкерсфілд (штат Каліфорнія) із населенням понад 404 тисячі людей.

До десятки найбільш уразливих також увійшли:

Бейкерсфілд (Каліфорнія);

Ріно (Невада);

Ланкастер (Каліфорнія);

Пуебло (Колорадо);

Спаркс (Невада);

Ріо-Ранчо (Нью-Мексико);

Кенневік (Вашингтон);

Паско (Вашингтон);

Гранд-Джанкшен (Колорадо);

Річленд (Вашингтон).

У більшості цих міст нинішні степові або лісові біоми, за прогнозами, до 2061–2080 років зміняться на пустельні.

Прогноз базується на найгіршому сценарії

Автори наголошують, що розрахунки виконані за сценарієм RCP 8.5, який передбачає високий рівень глобальних викидів парникових газів.

"Прогнозовані зміни класифікації біомів базуються на сценарії високих викидів RCP 8.5", – зазначають дослідники.

Науковці підкреслюють, що результати демонструють, наскільки суттєво кліматичні зміни можуть вплинути не лише на температуру повітря, а й на природні екосистеми, рослинність і умови життя мільйонів людей у США.

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