Вчені знайшли відбитки рук у ізольованому місці, і ніхто не знає, хто їх залишив

Відбитки рук, виявлені в Тибеті, спантеличили дослідників. Їхнє розташування здається навмисним, і саме це робить їх такими інтригуючими.

Відбитки рук і ніг на камені на Тибетському плато можуть бути найдавнішим художнім виразом, що датується періодом від 169 000 до 226 000 років тому.

Виявлені відбитки збереглися в травертині, утвореному стародавнім гарячим джерелом, пише Dailygalaxy.

Що привернуло увагу вчених

Їхня незвичайна композиція привернула увагу вчених, оскільки це, ймовірно, навмисна дія, а не випадкові сліди. У центрі дискусії знаходиться просте, але невирішене питання: чи є ці сліди функціональними чи виразними?

На цій ділянці виявлено 5 відбитків рук і 5 симетричних відбитків ніг, розташованих по поверхні. Відбитки були зроблені, коли травертин був ще м'яким.

За словами вченого Томаса Урбана з Корнельського університету, відбитки "явно не випадкові". Він додав:

"У них немає утилітарного пояснення. То що ж це таке? Моя точка зору полягала в тому, чи можемо ми розглядати їх як художню або творчу поведінку, щось суто людське".

Ця інтерпретація значною мірою ґрунтується на структурованому розташуванні. Відбитки не нагадують рух по місцевості, а скоріше взаємодію з поверхнею, що відрізняє їх від типових скам’янілих слідів.

Сліди належать дітям

Вимірювання показують, що відбитки залишили дві людини, ймовірно, діти. Одному з них, який залишив відбитки ніг, імовірно було близько 7 років, а тому, хто залишив відбитки рук, – близько 12.

Як пояснюється в дослідженні, наявність відбитків рук є ключовою деталлю. Відбитки ніг широко задокументовані в палеонтологічній літописі людини, але відбитки рук зустрічаються набагато рідше і часто пов'язані з навмисним маркуванням.

"Їх наявність пов'язує тибетську панель із традицією настінного мистецтва – тобто мистецтва, яке залишається нерухомим, типовим прикладом якого є трафаретний розпис рук на стінах печер", – йдеться в заяві Корнельського університету.

Коли ж насправді зародилося мистецтво

Дотепер найдавніші відомі приклади наскельних малюнків були знайдені на Сулавесі й датуються періодом від 39 900 до 43 900 років тому. До них належать ранні приклади використання мотивів рук.

Автори дослідження показали, що тибетські відбитки вказують на набагато більш раннє походження цього типу вираження. Наявність відбитків рук пов'язує це місце з ширшими художніми традиціями, незважаючи на значний часовий розрив.

Особистість людей, які залишили відбитки, залишається неясною. Цей період передує підтвердженій присутності Homo sapiens у регіоні, що змушує деяких дослідників вважати їх денисовцями, ґрунтуючись на скелетних рештках, раніше знайдених на Тибетському плато.

