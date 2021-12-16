З молотка пішов і комп’ютер, на якому його зробили.

На аукціоні Christie`s у вигляді незамінного токена було продано перше повідомлення, опубліковане на сайті онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".

Про це повідомили на сайті аукціону.

Читайте такожПерший комп'ютер Apple продали на аукціоні (фото)На торгах під назвою "Народження Вікіпедії" було виставлено два лоти.

Перший - запис на сайті "Вікіпедії", опублікований засновником онлайн-енциклопедії Джеймі Вейлзом у 1996 році. Перша публікація складалася з єдиної фрази - "Hello World". За цей запис у вигляді невзаємозамінного токена (NFT) віддали 750 тисяч доларів.

Нагадаємо, NFT - це щось на зразок нового виду криптовалюти, що існує виключно у своїй криптосистемі. Фактично це особлива форма володіння цифровим мистецтвом, закріплена унікальним токеном. Власник токена стає одноосібним володарем певного цифрового об'єкта - будь то картинка, гіфка, відео, твіт або пісня.

В цьому випадку покупець отримав право володіння першою публікацією на сайті, що, однак, не робить її недоступною для інших.

Другим лотом був комп'ютер, на якому Вейлз зробив перший запис. Це iMac від Apple малинового кольору. Він пішов із молотка за 187,5 тисяч доларів.

Імена покупців обох лотів не розголошуються.

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Автор: Анастасія Печенюк