Перший допис на Вікіпедії продали на аукціоні / зображення uk.wikipedia.org

На аукціоні Christie`s у вигляді незамінного токена було продано перше повідомлення, опубліковане на сайті онлайн-енциклопедії "Вікіпедія".

Про це повідомили на сайті аукціону. 

Читайте такожПерший комп'ютер Apple продали на аукціоні (фото)На торгах під назвою "Народження Вікіпедії" було виставлено два лоти.

Перший - запис на сайті "Вікіпедії", опублікований засновником онлайн-енциклопедії Джеймі Вейлзом у 1996 році. Перша публікація складалася з єдиної фрази - "Hello World". За цей запис у вигляді невзаємозамінного токена (NFT) віддали 750 тисяч доларів. 

Нагадаємо, NFT - це щось на зразок нового виду криптовалюти, що існує виключно у своїй криптосистемі. Фактично це особлива форма володіння цифровим мистецтвом, закріплена унікальним токеном. Власник токена стає одноосібним володарем певного цифрового об'єкта - будь то картинка, гіфка, відео, твіт або пісня.

В цьому випадку покупець отримав право володіння першою публікацією на сайті, що, однак, не робить її недоступною для інших.

Перша публікація на Вікіпедії / скриншот з сайту Christie's

Другим лотом був комп'ютер, на якому Вейлз зробив перший запис. Це iMac від Apple малинового кольору. Він пішов із молотка за 187,5 тисяч доларів.

Комп'ютер творця Вікіпедії / скриншот з сайту Christie's

Імена покупців обох лотів не розголошуються.

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Автор: Анастасія Печенюк