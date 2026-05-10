У пустелі Мексики є 'Зона тиші', де зникають усі радіосигнали: у чому її таємниця

У 1970 році тут несподівано впала американська ракета.

У мексиканській пустелі Чіуауа знаходиться таємнича "Зона мовчання" (La Zona del Silencio). Протягом десятиліть у цьому районі відбувалися численні збої радіосигналів, спостереження НЛО та часті падіння метеоритів, що приваблювало вчених, прихильників теорій змови та цікавих мандрівників, пише indiandefencereview.com.

Прізвисько цього району було придумано в 1966 році керівником нафтової компанії, який виявив, що не може приймати радіосигнали під час роботи в цьому регіоні.

Катастрофа семитонної американської ракети

11 липня 1970 року ракета "Афіна" вагою сім тонн стартувала з бази ВПС США в Грін-Рівер, штат Юта. Місія мала науковий характер, була призначена для вивчення верхніх шарів атмосфери і не мала нічого спільного з військовими операціями. Планованою зоною посадки були Вайт-Сендс, штат Нью-Мексико, де в 1945 році була випробувана перша в світі атомна бомба.

Однак ракета різко відхилилася від курсу і впала в пустелі Чіуауа на півночі Мексики. Згідно зі звітом, опублікованим кілька тижнів по тому газетою New York Times, в результаті аварії в землі утворилася траншея довжиною 15 метрів, шириною 5 метрів і глибиною 3 метри. Місце падіння виявилося точно в межах "зони мовчання".

Аварія, у поєднанні з містикою, що існувала в Зоні, перетворила це місце на міжнародну сенсацію. Віддалена пустеля, невдало запущена ракета та місцеві легенди про радіоперешкоди й візити інопланетян – ця історія створила "ідеальне поєднання інтриг", щоб вивести Зону мовчання у глобальну дискусію про НЛО.

У чому може бути розгадка

Припускається, що навколишній ґрунт містить високу концентрацію магнетиту. Це природна магнітна залізна руда, яка дійсно може створювати перешкоди радіосигналам за наявності в достатній кількості.

Швидше за все, магнетит був відкладений у ґрунті пустелі в результаті багаторазових ударів метеоритів протягом XX століття. За даними Atlas Obscura, цей район приймав кілька метеоритів, і цього було достатньо, щоб залишити слід на ландшафті та, як стверджують деякі, на його електромагнітних властивостях.

Однак питання поки що залишається невирішеним. Можливо, пояснення більш банальне: Зона просто дуже, дуже віддалена, а радіозв'язок на великій, малонаселеній пустельній території рідко буває надійним.

Сьогодні Зона мовчання приваблює постійний потік ентузіастів НЛО та мисливців за інопланетянами, які подорожують до пустелі Чіуауа в пошуках своїх власних незрозумілих зустрічей. Місцеві жителі винайшли для них спеціальний термін: silencios або zoneros. За словами дослідника НЛО Геральдо Рівери, в цій зоні дійсно ходить безліч історій про інопланетян і непізнані літаючі об'єкти, при цьому відвідувачі "часто губляться" там.

