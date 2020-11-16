Вченим за допомогою телескопа Hubble вдалося сфотографувати далеку галактику UGC 12588, схожу на булочку з корицею.
Знімок опублікований на сайті обсерваторії.
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Як повідомляється, ця галактика відома як UGC 12588. На відміну від багатьох спіральних галактик, вона не має ні смуги зірок в центрі, ні класичного візерунка спіральних рукавів. Замість цього круглий, білий і в основному неструктурований центр робить цю галактику більше схожою на булочку з корицею, ніж на мегаструктуру з зірок і газу в космосі.
За даними вчених, ця галактика знаходиться в сузір'ї Андромеди в Північній півкулі та класифікується як спіральна галактика. Однак, на відміну від класичних спіральних галактик, величезні рукави із зірок і газу в UGC 12588 дуже тьмяні, непомітні та щільно обвивають її центр.
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