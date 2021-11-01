Нові спостереження за галактикою були зроблені після надзвичайно рідкісної астрономічної події - подвійної наднової.

Телескоп Hubble зробив фото елегантної спіральної галактики NGC 6984, що нагадує космічний феєрверк через велику кількість зірок.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, цей космічний об'єкт розташований у сузір'ї Індіанець приблизно в 200 мільйонах світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Галактика NGC 6984 уже потрапляла в поле зору телескопа Хаббл у 2013 році. Її розмашисті спіральні рукави пронизані тонким візерунком темних смуг газу й пилу, та всіяні яскравими зорями і сяючими областями зореутворення.

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Нові спостереження за цією галактикою були зроблені після надзвичайно рідкісної астрономічної події - подвійної наднової (зоря, що раптово збільшує кількість випромінюваної енергії у мільярди разів, та є результатом катаклізмічного процесу, що виникає в кінці еволюції деяких зірок, - УНІАН). Ці події є потужними, але рідкісними й швидкоплинними - одна наднова може на короткий час затьмарити галактику-господаря.

Відкриття двох наднових у фактично однаковому часі та в одному місці (в астрономічних відношеннях) викликало припущення астрономів про те, що дві наднові певним чином фізично пов'язані між собою. Спостерігаючи за галактикою в оптичному й ультрафіолетовому діапазонах ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) телескопа Hubble астрономи намагалися краще розглянути місце розташування двох наднових. Вчені сподіваються, що це дозволить їм дізнатися, чи дійсно два вибухи наднових були пов’язані. Їхні висновки можуть дати астрономам важливі підказки щодо життя подвійних зірок.

Зазначимо, що галактику NGC 6984 відкрив британський вчений Джон Гершель, який уперше спостерігав за об'єктом у 1834 році. Гершель склав "Загальний каталог туманностей", у якому вмістив дані про відкриті ним галактики. На основі цієї праці вже після смерті Гершеля було видано "Новий загальний каталог". У 1826 році його нагороджено золотою медаллю королівського астрономічного товариства.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій