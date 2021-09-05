Розробник вважає, що цифрові розваги шкодять людському розуму.

Творець соцмережі "Вконтакте" і месенджера Telegram Павло Дуров заявив про шкоду надлишку цифрових розваг. На його думку, захоплення серіалами Netflix і соцмережею TikTok шкодить креативності людини.

Свою точку зору Дуров виклав у своєму Telegram-каналі.

"Подібно до того, як наш фізичний стан залежить від того, чим ми харчуємося, наш ментальний стан залежить від якості інформації, яка споживається нашим мозком... на жаль, більшість людей вважають за краще живити свій мозок не реальними фактами, які можуть допомогти нам змінити світ, а випадковими серіалами з Netflix та відео з TikTok. На глибинному рівні, наш мозок не може відрізнити вигадку від реальності, тож розмаїття цифрових розваг завантажує нашу підсвідомість рішенням неіснуючих проблем", - пояснив він.

Дуров закликав користувачів "очистити розум" від непотрібного контенту з інтернету.

"Щоб бути креативними та продуктивними, ми маємо очистити наш розум від приставучого нерелевантного контенту, який щодня надходить через "алгоритми рекомендацій". Якщо ми хочемо повернути собі творчу свободу, ми маємо спочатку повернути собі контроль над нашим розумом", - уклав він.

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Автор: Дмитро Захаров