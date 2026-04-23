Тюлені тікають від будівництва вітряків, та згодом повертаються і поводяться незвично

Підводні опори турбін обростають мушлями та водоростями, перетворюючись на штучні рифи.

В океані зафіксували аномальну поведінку тюленів, які почали використовувати вітрові електростанції для полювання за абсолютно новими правилами, пише The Pulse.

Як з’ясували науковці Університету Сент-Ендрюса завдяки GPS-відстеженню, тварини продемонстрували інтелект, якого раніше не помічали в дикій природі.

Відомо, що під час будівництва турбін шум створює справжню 12-мильну "мертву зону", виганяючи мешканців океану. "Стіна звуку настільки інтенсивна, що може навіть спричинити постійне пошкодження слуху", через що тюлені тікають, рятуючи своє життя.

Відео дня

Однак, даними дослідження, щойно роботи припиняються, ситуація кардинально змінюється. Згодом тюлені повертаються до металевих конструкцій, які стають для них новим домом. Підводні опори обростають мушлями та водоростями, перетворюючись на штучні рифи. Там з’являється так багато риби та молюсків, що для тварин це стає ідеальним місцем для обіду.

Найбільше дослідників вразило те, як саме вони полюють у цій місцевості. Тюлені перестали просто плавати в океані де заманеться – тепер вони діють як за командою.

Дослідники розповіли, що тварини навчилися рухатися чіткими лініями, орієнтуючись на сітку з вітряків. Вони ніби "купують" проходи між опорами, "начебто в супермаркеті, методично переміщаючись від однієї опори до іншої".

Згідно з висновками видання WWF Australia, такі проєкти можуть започаткувати еру "прагматичного планування", де промислові мережі стають найефективнішими мисливськими територіями.

"Ця форма структурованого пошуку їжі та міграції є фундаментальною еволюцією", – підкреслюється у статті, адже тварини навчилися перепрограмовувати свої стратегії виживання завдяки людині.

Неочікувана зустріч

Раніше УНІАН писав, що камера під водою зафіксувала "невловимий вид" тюленя. Багато морських тварин уникають контакту з людиною, а деякі види зустрічаються вкрай рідко через свою низьку чисельність або спосіб життя. Тому фотограф наголосив на значущості кадрів. Відомо, що зйомка велася на значній глибині з використанням автономного обладнання, здатного працювати в умовах низької освітленості та високого тиску.

