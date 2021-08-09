Знайдена прикраса може бути частиною німбу ікони, вважають експерти.

У Києві на території Софійського собору (Софія Київська) археологи випадково виявили прикрасу ХІ – ХІІ сторіччя, яка важить понад чотири грами.

Прикрасу помітили під час ремонтних робіт, її товщина становить 9 мм, а довжина – 6 см, йдеться у сюжеті ТСН.

Археологи не сумніваються, що прикраса золота, оскільки інший метал не зберігся б так добре упродовж майже тисячоліття. Після експертизи буде точно відомо, з чого зроблено прикрасу.

Фахівці вважають, що коштовність привезли з Візантії (імперія зникла у 1453 році – Ред.) та, швидше за все, це частина німбу якоїсь ікони.

Археологи сподіваються, що скоро прикрасу буде передано до музею Софії Київської, і її зможуть побачити всі охочі.

Софія Київська збудована у 1011 – 1018 роках київським князем Ярославом, пише Вікіпедія.

Собор знаходиться на Софійській площі столиці на території Національного заповідника "Софія Київська". На території заповідника є музеї.

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Автор: Екатерина Присяжнюк