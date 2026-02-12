Найважливіша знахідка переписала час появи людини в Америці, - археологи

Відкриття археологів перевернуло з ніг на голову уявлення про те, коли і звідки в Північній Америці взялися люди, і спростувало головну теорію, яка відповідала на ці питання.

Вчені виявили людські відбитки ніг, що збереглися в стародавньому бруді в штаті Нью-Мексико. Ці відбитки відносяться до останнього льодовикового періоду, приблизно 23 тис. років тому, коли льодовики були найбільшими.

Як пише Earth, це відкриття викликало великий інтерес, оскільки воно припускає, що люди були присутні в Північній Америці набагато раніше, ніж думали вчені. Однак деякі експерти поставили під сумнів точність методів датування.

У чому були сумніви

У первинному дослідженні використовувалося радіовуглецеве датування насіння і пилку рослин, яке, на думку деяких, могло бути недостатньо надійним. Кілька років по тому та ж дослідницька група повернулася до відбитків ніг в Нью-Мексико і отримала нові дані з високонадійних джерел.

Ці результати показали ту ж хронологію - від 20 000 до 23 000 років тому, підтверджуючи присутність людей далеко на південь від льодовикових покривів під час останнього льодовикового максимуму.

А тепер археолог і геолог з Університету Арізони Венс Холлідей знову повернувся з новими дослідженнями, які пропонують нові докази, щоб раз і назавжди вирішити цю суперечку. Цього разу команда використовувала радіовуглецеве датування стародавнього бруду, знайденого поруч зі слідами. Аналіз проводила незалежна лабораторія.

Що вийшло в результаті

Встановлено, що вік бруду становить від 20 700 до 22 400 років – що збігається з початковим віковим діапазоном відбитків. Таким чином, три різних матеріали (насіння, пилок і тепер бруд), датовані трьома різними лабораторіями, розповідають одну і ту ж історію.

Життя людини в Америці

Багато десятиліть історія про те, як люди потрапили до Америки, була зосереджена на культурі Кловіс. Вона була названа так на честь артефактів, знайдених недалеко від Кловіса, штат Нью-Мексико. Ця група вважалася найдавнішою відомою групою людей, які ступили на континент.

Вважалося, що люди культури Кловіс перейшли з Сибіру на Аляску через Беринговий міст близько 13 тис. років тому, а потім поширилися на решту Північної Америки.

Ця хронологія лягла в основу підручників, музейних експозицій і багатьох археологічних досліджень. Вона визначила чітку точку походження людського життя в Америці.

Зміна хронології міграції

Але нове відкриття Холлідея ставить під сумнів цю основу. Якщо люди вже ходили по цьому регіону 23 тис. років тому - задовго до закінчення останнього льодовикового періоду - то теорія про культуру Кловіс відпадає.

Це припускає, що люди досягли континенту на багато тисяч років раніше, можливо, іншими шляхами або в зовсім інших умовах.

Це змінює не тільки уявлення про те, коли люди прибули до Америки, але і те, як вони жили, пересувалися і адаптувалися. Це відкриває нові питання про міграційні моделі, технології та виживання в доісторичних ландшафтах.

