Після 75 років досліджень вчені виявили у співі синичок щось дивне й 'людське'

За звичним співом птахів ховається складний процес культурної еволюції.

Великі синиці починають співати наприкінці лютого, навіть у суворі дні, коли здається, що на вулиці ще середина зими, потім у березні вони посилюють інтенсивність свого співу в міру наближення сезону розмноження. Цей вид має напрочуд життєрадісний, оптимістичний спів.

Вона базується на простому повторенні двох чітких нот, які зазвичай описують як "teacher teacher" (вчитель, вчитель), але птахи додають прикраси, що варіюються залежно як від особини, так і від місцевості, пише Discover Wildlife.

Нещодавно були зроблені захоплюючі відкриття щодо еволюції пісні великої синиці. Дослідники в рамках довгострокового дослідницького проєкту в лісі Вітхем неподалік від Оксфорда виявили, що великі синиці схожого віку – цей вид живе в середньому три або чотири роки – співають напрочуд схожі пісні.

Відео дня

Вчені також помітили, що старі великі синиці в лісі продовжували співати "застарілі" мелодії, які більше не використовувалися більшістю молодих птахів.

Як і у людей, чиї музичні смаки різняться залежно від віку, молоді великі синиці воліють вивчати найсвіжіші пісні та співати їх замість старих.

