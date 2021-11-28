Поштові скриньки призначені для роботи з дронами-кур'єрами.

"Розумні" поштові скриньки розробили в США. Вони призначені для роботи з дронами-кур'єрами.

Про це повідомляє компанія DroneDek.

Поштові скриньки встановлюють біля будинку. У них листоноші можуть залишати звичайні листи та посилки, але призначені такі поштові скриньки для роботи з дронами-кур'єрами.

Коли дрон підлітає до ящика, то він орієнтується на сигнал GPS, щоб точно зупинитися над кришкою й передати код безпеки. Кришка такого ящика антивандальна й відкривається після того, як ящик отримає код безпеки, і тоді вантаж на тросі опускається всередину.

Читайте такожFacebook запускає в Україні систему сповіщення для пошуку зниклих дітейЯщик оснащений камерою, яка сканує поштовий код та відправляє повідомлення про отримання посилки користувачеві. Якщо вантаж вимагає особливого температурного режиму, то він буде активований.

Крім того, поштова скринька оснащена УФ-лампами та іонізаторами, які знезаражує поверхні. Також ящик можна оснастити детектором вибухівки, сканером токсичних речовин та системою оповіщення спецслужб.

При цьому дрон при необхідності може приземлитися на закриту кришку ящика і підзарядити акумулятори.

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Автор: Анастасія Горбачова