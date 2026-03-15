В Ефіопії хижаки бродять вулицями й економлять мешканцям $100 тисяч на рік: що вони роблять

Гієни та інші падальники харчуються відходами, які мешканці викидають на узбіччя.

У другому за величиною місті Ефіопії – Мекеле – гієни та інші міські падальники, які бродять вулицями, допомагають мешканцям економити десятки тисяч доларів на рік. Як пише DiscoverWildlife, згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Ecological Solutions and Evidence, гієни та капюшонні грифи економлять гроші сектору утилізації відходів і запобігають викиду понад тисячі тонн вуглекислого газу щороку, просто поїдаючи гниле м'ясо.

Падальники – поширене явище у великих ефіопських містах, де вони харчуються тим, що можуть знайти. "Такі тварини, як плямисті гієни, адаптувалися до високої щільності міського середовища і стали невід'ємною частиною міської екосистеми", – каже Гідей Йірга з Шеффілдського університету.

Це справедливо і для другого за величиною міста країни, Мекеле. Щороку 660 000 жителів у сукупності забивають понад мільйон курей, кіз та овець на м'ясо, а потім викидають залишки. Дві третини цих органічних відходів скидаються на узбіччя доріг та інші відкриті місця, де вони розкладаються і виділяють в атмосферу парникові гази, такі як метан і вуглекислий газ.

Харчуючись харчовими відходами, падальники допомагають утримувати цей вуглець. Щоб оцінити, наскільки це впливає на зміну клімату, Гідей та його колеги опитали 409 випадково обраних домогосподарств, а потім екстраполювали свої дані на все місто.

Дослідники виявили, що місто щорічно виробляє близько 1240 метричних тонн м'ясних відходів – це еквівалентно загальній вазі приблизно 31 000 живих овець. Плямисті гієни, бродячі собаки та африканські вовки з'їдають близько половини цієї кількості. Разом ці тварини запобігають викиду приблизно 1063 метричних тонн вуглекислого газу на рік і економлять сектору утилізації відходів близько 100 000 доларів США на рік.

Тепер дослідники сподіваються, що цю модель можна буде застосувати в інших містах Ефіопії та африканських державах, де органічні відходи регулярно скидаються на узбіччя доріг.

Раніше УНІАН розповідав, як на одному з віддалених островів у Новій Зеландії самка рідкісного папуги какапо піклується про своє пташеня – і за цим у прямому ефірі спостерігають тисячі людей з усього світу.

Вас також можуть зацікавити новини: