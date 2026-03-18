Вчені збудували гніздо динозавра в натуральну величину, і результати їх вкрай здивували

Виявилося, що динозаври висиджували яйця "гірше", ніж сучасні птахи.

Вчені відтворили гніздо птахоподібного, але нелітаючого динозавра – овіраптора – у натуральну величину, щоб дослідити, як вони висиджували яйця, і результати виявилися надзвичайно цікавими, пише scitechdaily.com.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Ecology and Evolution, тайванські дослідники проаналізували поведінку овірапторів під час висиджування яєць та особливості їх вилуплення. Команда базувала свою реконструкцію на Heyuannia huangi, виді овіраптора, що жив приблизно 70–66 мільйонів років тому на території сучасного Китаю. Довжина цього динозавра оцінювалася приблизно в 1,5 метра, а вага – близько 20 кг. Він будував напіввідкриті гнізда, що містили кілька кілець яєць.

Суть експерименту

Для відтворення гнізда динозавра дослідники використовували пінополістирол і дерево для внутрішнього каркаса. Для імітації м'яких тканин були додані бавовна, бульбашковий папір і тканина. Самі яйця були виготовлені з ливарної смоли.

Відео дня

Дві експериментальні кладки були розташовані у вигляді подвійних кілець, що відбивають структуру, яку спостерігають у скам'янілих гніздах овірапторів. Ця незвичайна компоновка означала, що не кожне яйце могло безпосередньо контактувати з дорослою особиною, яка висиджувала його.

Результати показали, що в холодніших умовах, коли доросла особина перебуває в гнізді, яйця, розташовані у зовнішньому кільці, демонстрували різницю температур до 6 °C. Такі коливання можуть спричиняти асинхронне вилуплення, коли яйця з однієї кладки з’являються в різний час.

У тепліших умовах різниця температур яєць у зовнішньому кільці становила всього близько 0,6 °C. Це свідчить про те, що у овірапторів, які мешкають у теплішому кліматі, могли бути інші схеми вилуплення, оскільки сонячне світло могло слугувати додатковим джерелом тепла.

"Малоймовірно, що великі динозаври сиділи на яйцях. Імовірно, вони використовували тепло сонця або ґрунту для вилуплення яєць, як черепахи. Оскільки кладки овірапторів відкриті для повітря, тепло сонця, ймовірно, мало набагато більше значення, ніж тепло ґрунту", – пояснив провідний автор дослідження, доктор Цзу-Руей Ян.

Більшість птахів використовують терморегуляторну контактну інкубацію, при якій батько сидить безпосередньо на яйцях і передає їм тепло свого тіла. Для роботи цієї системи необхідно дотримання трьох умов. Доросла особина повинна торкатися кожного яйця, виступати в якості основного джерела тепла і підтримувати температуру всіх яєць у вузькому діапазоні.

Овіраптори, ймовірно, не могли виконати ці вимоги. Їхнє кругове розташування яєць перешкоджало повному контакту між дорослою особиною та кожним яйцем у кладці.

Натомість ці динозаври та Сонце, можливо, були співінкубаторами, що створювало менш ефективний метод інкубації порівняно з сучасними птахами.

