Велика пустеля протягом 8 мільйонів років була вкрита водою: як це з’ясували вчені

Це змінює уявлення вчених про цей регіон.

Сахаро-Аравійська пустеля не завжди була тією суворою, посушливою рівниною, якою ми її знаємо сьогодні, як показують дані печерних досліджень. Про це пише Daily Galaxy.

Вони показують, що колись вона неодноразово зеленіла, а річки й озера дозволяли тваринам і раннім людям переміщатися між Африкою та Євразією протягом останніх 8 мільйонів років.

Це змінює уявлення вчених про регіон. Замість постійного бар'єру Аравія більше схожа на коридор, який відкривався і закривався залежно від клімату. Дослідження, опубліковане в журналі Nature і підтримане Саудівською комісією з питань спадщини, поєднує в собі знахідки скам'янілостей з кліматичними даними, що збереглися в печерах.

Довгі роки панувала думка, що ця пустеля залишалася більш-менш незмінною щонайменше 11 мільйонів років. Ця картина більше не актуальна, оскільки нові дані вказують на повторювані вологі фази, які тимчасово перетворювали регіон на щось набагато зеленіше і пов'язане між собою.

Колись тварини бродили зеленим коридором

Одне з найпереконливіших доказів міститься у скам'янілостях, знайдених по всьому регіону. Дослідники виявили останки крокодилів, бегемотів, коней і хоботних у районах, які зараз надзвичайно посушливі. За словами Майкла Петралі з Університету Гріффіта, ці тварини не змогли б вижити без надійних джерел води. Це означає, що річки й озера колись існували там, де зараз пустеля.

Цікаво, що ці скам'янілості відносяться до пізнього міоцену та плейстоцену. У ці періоди Аравія переживала фази збільшення кількості опадів. Ці більш вологі періоди, ймовірно, створили природні маршрути, якими тварини могли переміщатися між континентами. Як він пояснив у заяві університету:

"Ці більш вологі умови, ймовірно, сприяли розселенню цих ссавців між Африкою та Євразією, при цьому Аравія виступала в якості ключового перехрестя для біогеографічного обміну континентального масштабу".

Печери зберігають свідчення стародавніх опадів

Зазначається, що скам'янілості - це лише частина історії. Вчені також вивчали сталактити та сталагміти - мінеральні утворення, такі як сталактити та сталагміти, які ростуть у печерах і фіксують минулі кліматичні умови.

На основі досліджень Моніки Марковської з Університету Нортумбрії та Хуберта Фонхофа з Інституту хімії імені Макса Планка ці утворення показують, що Аравія пережила безліч вологих фаз протягом мільйонів років.

"Наші результати показали, що в міру ослаблення впливу мусонів з плином часу кількість опадів у вологі періоди зменшувалася і ставала більш мінливою. Це збіглося зі збільшенням льодового покриву над Північною півкулею в епоху плейстоцену. Наше дослідження - одне з найдовших наземних записів, коли-небудь опублікованих", - сказала вона.

Важливо, що дані, знайдені в печерах, також виявляють тенденцію. Кількість опадів з часом ставала менш стабільною у міру ослаблення мусонних систем. Цей зсув відбувався одночасно зі зростанням льодових щитів у Північній півкулі в плейстоцені, пов'язуючи регіональні зміни з глобальними кліматичними закономірностями.

Шлях для людей і диких тварин

Все це вказує на більш масштабну ідею. Аравія була не просто місцем для обходу, а місцем для проходження через неї. Як повідомив Файсал аль-Джибрін із Саудівської комісії з питань спадщини, цей регіон часто ігнорувався в дослідженнях міграції. Однак, як виявилося, він відігравав центральну роль у переміщенні тварин і ранніх людей між Африкою та Євразією. Він пояснив:

"Аравія традиційно ігнорувалася в дослідженнях розселення з Африки до Євразії, але такі дослідження, як наше, все частіше показують її центральне місце в міграціях ссавців і гомінідів".

Коли клімат знову став посушливим, ці шляхи зникли б, залишивши популяції знову ізольованими. Така зміна навколишнього середовища допомагає пояснити, як види поширюються по континентах, навіть незважаючи на те, що одна з найбільших пустель на Землі зараз стоїть на шляху їхнього поширення.

