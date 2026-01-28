У 1985 році брати шукали морських їжаків, а знайшли безцінний римський скарб

Монети зі скарбу були продані по 250 тис. євро кожна, а золота пластина оцінювалася в 6-8 млн євро.

У вересні 1985 року два брати та їхній друг, які шукали морських їжаків на півдні Корсики, виявили величезний старовинний скарб, похований на морському дні.

Як пише Iflscience, хлопці займалися дайвінгом у Лавовій затоці, коли один з них помітив щось блискуче внизу скелі. Незабаром троє зрозуміли, що блискучий металевий предмет - це монета, там було багато монет.

Брати віддали монети на оцінку експерту з Ніцци, який повідомив їм, що це рідкісні і цінні римські монети. Колекція налічувала до 1400 монет, викарбуваних під час правління Галлієна (253-268 роки н.е.), Клавдія II (268-270 роки н.е.), Квінтілла (270 рік н.е.) і Авреліана (270-275 роки н.е.).

За перші монети братам заплатили 50 000 франків.

Через деякий час брати з другом повернулися в затоку в те місце, де знайшли монети, щоб пошукати ще. Вдруге вони знайшли ще майже 600 монет. І знову вони продали їх за захмарними цінами. Деякі окремі монети могли коштувати близько 250 000 євро.

Видання зазначило, що вважається, що найцінніші римські монети потрапили в Лавову затоку в результаті корабельної аварії. Вивчивши останні випущені монети - під час правління Авреліана - археологи датували цю корабельну аварію приблизно 272-273 роками н.е.

"Друга серія монет, випущених під час правління Авреліана, знаменує собою хронологічний кінець скарбниці, і її 177 ауреусів були випущені всього з 3 аверсними і 3 реверсними штампами (одна пара штампів викарбувала до 82 примірників)", - розповів Сільвіан Естіо, директор з досліджень Французького національного центру наукових досліджень.

"Ця остання група, яка вийшла з монетного двору, не була розділена і потрапила в руки високопоставленого чиновника, який, ймовірно, був власником скарбниці. Це дозволяє нам датувати корабельну аварію дуже близько до випуску цієї серії, в кінці 272 або на початку 273 року", - сказав вчений.

"Це надзвичайно цінний скарб, який, отже, мав належати комусь дуже важливому. Чи затонув корабель біля берега, і хтось сховав скарби, чи хтось їх вкрав? Можливі всі гіпотези", - сказав Мішель Л'Ур, колишній керівник Департаменту підводних і субмаринних археологічних досліджень Міністерства культури.

Видання зазначило, що оскільки більша частина колекції була продана, вчені ніколи не дізнаються її точний вміст. Ті, хто знайшов скарб, кажуть, що вони переплавили кілька монет у найгіршому стані, а серед знахідок була і золота пластина вартістю близько 6-8 млн євро.

Інші новини про старовинні скарби

Нещодавно вчені з'ясували, як стародавні римляни розпоряджалися багатством і в що інвестували. Вони розповіли, що, як і зараз, багаті стародавні люди купували золото і срібло. Це був один з найпопулярніших варіантів інвестицій. Вони зберігали метали або у вигляді злитків, або як ювелірні прикраси.

Зберігання таких предметів могло бути ризикованим і схильним до крадіжки, тому зазвичай метали знаходилися в спеціальному сховищі або сейфі.

