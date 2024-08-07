Гебеклі-Тепе, якому 12 тис. років, імовірно, був побудований для запису астрономічної події, яка поклала початок людській цивілізації.

Загадкові різьблені фігурки, розшифровані на археологічному об'єкті Гебеклі-Тепе в Туреччині, свідчать про те, що він удвічі старший за Стоунхендж, і є сонячним календарем, побудованим на згадку про руйнівний удар комети.

Нове дослідження вказує на те, що Гебеклі-Тепе, 12 000-річний храмовий комплекс, що містить різьблені фігурки складних символів, був побудований для запису астрономічної події, що поклала початок людській цивілізації, пише Independent.

"Схоже, жителі Гебеклі-Тепе були уважними спостерігачами за небом, чого і слід було очікувати, з огляду на те, що їхній світ був спустошений ударом комети", - прокоментував Мартін Суітман, співавтор дослідження.

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Дослідники кажуть, що дивні символи у формі літери V, вирізані на колонах 15-метрового Гебеклі-Тепе, можуть позначати день. Використовуючи цю інтерпретацію, вчені підрахували сонячний календар із 365 днів на одному зі стовпів, що складається з 12 місячних місяців і 11 додаткових днів.

Літнє сонцестояння було представлено особливим символом - літерою V, яку носила на шиї схожа на птаха тварина. Дослідники підозрюють, що інші символи на місці зі схожими V-подібними відмітками на шиї, ймовірно, представляють божеств.

Оскільки доісторична пам'ятка відстежує фази Місяця, а також цикли Сонця, археологи вважають, що різьблення являє собою найраніший у світі "місячний сонячний календар", на багато тисячоліть старший за всі відомі календарі.

Календар, імовірно, був розроблений для запису дати, коли рій кометних фрагментів врізався в Землю близько 13 000 років тому, вважають вчені. Відомо, що такий удар комети поклав початок міні-льодовиковому періоду, який тривав понад тисячоліття і винищив багато видів великих тварин.

Дослідники зазначили, що руйнівний удар міг спровокувати зміну способу життя стародавніх людей від полювання і збиральництва до сільського господарства і зародження цивілізації в Родючому півмісяці Західної Азії. Родючий півмісяць охоплював сучасні Єгипет, Ірак, Сирію і Ліван.

Попереднє дослідження показало, що скупчення кометних фрагментів, які врізалися в Землю близько 13 тис. років тому, ймовірно, сформувало зародження людської цивілізації.

Інші відкриття вчених

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