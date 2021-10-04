25-річний громадянин України розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, а потім вимагав гроші у іноземних компаній за відновлення даних.

У рамках міжнародної спецоперації, проведеної Департаментом кіберполіції Національної поліції України із залученням представників Інтерполу, Європолу, а також правоохоронних органів Республіки Франції та США викрито 25-річного хакера, причетного до здійснення вірусних атак на понад 100 іноземних компаній.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

У ході слідства встановлено, що громадянин України розповсюджував шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошових коштів у іноземних компаній за відновлення даних.

"Вірусне програмне забезпечення потрапляло у комп’ютерні системи корпорацій шляхом зламу програми для віддаленої роботи користувача із комп'ютером, а також через спам-розсилку. Після потрапляння у комп’ютерні системи вірус здійснював шифрування даних, за відновлення доступу до яких з компаній вимагалися грошові кошти", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, внаслідок кібератак постраждало понад 100 іноземних компаній, серед яких відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США.

Ідентифікувати українського хакера вдалося в ході міжнародної поліцейської операції. Як встановили правоохоронці, чоловік мав спільника, який допомагав виводити гроші, здобуті злочинним шляхом.

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У межах слідства правоохоронними органами, залученими до спецоперації, проведено обшуки на території міста Києва, Київської та Хмельницької областей за місцем проживання хакера та близьких до нього осіб, у ході яких вилучено грошові кошти на загальну суму понад 360 тис. доларів США, комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, транспортні засоби. Крім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано 1,3 мільйона доларів США.

Слідчі дії тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Києві IT-шники продавали програми для злому WhatsApp, Viber та Telegram.

Автор: Тетяна Герасименко