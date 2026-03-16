Як ведмеді зберігають здоров'я і силу після місяців сплячки: вчені знайшли відповідь

Нове відкриття потенційно може мати значну користь для медицини.

Добре відомим є факт, що внаслідок тривалого лежання, що вимірюється тижнями і місяцями, у людини виникають додаткові проблеми зі здоров'ям, як от пролежні та атрофія м'язів. Однак ведмеді сплять в барлозі по кілька місяців і потім виходять навесні повні сил і бадьорості. Досі вчені не мали повної відповіді, як саме клишоногим це вдається. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Acta Physiologica, проливає світло на цю загадку.

Вчені вивчили м'язи восьми диких бурих ведмедів зі Скандинавії. Вони брали маленькі зразки тканин двічі: один раз взимку, коли тварини були в глибокій сплячці, і вдруге влітку, коли ведмеді жили звичайним активним життям. Так вдалося точно побачити, що відбувається в організмі до і після довгих місяців бездіяльності.

Головний секрет криється в мітохондріях – маленьких структурах, які виробляють енергію для м'язів. Під час сплячки їх кількість у м'язах зменшується. Через це загальна здатність м'язів виробляти енергію стає нижчою. Але найцікавіше: мітохондрії не пошкоджуються і не ламаються! Просто їх стає менше, а ті, що залишаються, працюють набагато розумніше і ефективніше.

Дослідники помітили, що певні важливі елементи, які допомагають клітинам отримувати енергію, зберігають свою силу навіть узимку. Навіть якщо білків для них стає менше, клітини ніби "підкручують" їхню роботу. Завдяки цьому м'язи можуть легко перемикатися між різними видами палива – використовувати і запаси жиру, і залишки цукрів у крові. Все відбувається економно, без зайвих втрат.

Крім того, деякі білки, які зазвичай відповідають за рух і зміни всередині клітин, спеціально зменшуються. Це ніби вбудована охорона: вона захищає м'язи від руйнування. Уся система налаштована на низьку температуру тіла ведмедя під час сну. Тому тварини не втрачають м'язову масу і силу, попри місяці повної нерухомості та голоду.

Коли весна приходить і ведмеді прокидаються, їх м'язи вже готові до роботи. Ніякого довгого відновлення не потрібно – вони одразу сильні і здорові.

Автори дослідження підкреслюють, що мітохондріальна дисфункція – одна з головних причин атрофії м'язів у людей, і фізіологія ведмедів показує, в якому напрямку треба шукати, щоб знайти ефективні методи лікування цієї проблеми.

"Вибіркове підтримання потоку електронів та паливної гнучкості пропонує нові способи зменшення втрати м'язів у малорухомих або іммобілізованих людей", - йдеться у публікації.

