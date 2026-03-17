'Ходили' по суші майже 20 хвилин: у Африці засняли на відео рідкісне полювання сомів

Ці риби можуть проводити на суші цілі години.

Що б ви подумали, якби група риб раптово вибралася з ставка і почала повзати по землі посеред ночі? Саме це нещодавно зафіксувала дистанційна камера спостереження за дикою природою в Південній Африці, надавши вченим і любителям природи рідкісну можливість поглянути на рибу, яка може залишати воду і продовжувати рух.

Чорно-білі кадри, зняті камерою Africam Live біля басейну в Naledi Bush Lodge, показують кількох африканських кларієвих сомів (Clarias gariepinus), що збираються біля кромки води, перш ніж виштовхнути свої тіла на вологий берег і повільно поповзти по багнюці, пише IFL Science.

Згідно зі словами співробітників, яких цитують наукові видання, тварини переміщалися зі ставка і назад близько двадцяти хвилин, швидше за все, у пошуках їжі на суші в той час, коли нещодавні повені зберегли ґрунт вологим і знизили ризик висихання.

Створені, щоб залишати воду

Ця моторошна сцена може нагадувати кадри з науково-фантастичного фільму, але біологи кажуть, що вона відповідає тому, що нам відомо про цей вид. Африканський кларієвий сом є однією з найбільш широко розповсюджених прісноводних риб в Африці, багато в чому завдяки тому, що він переносить безліч різних середовищ існування: від повільних річок до тимчасових водойм, що пересихають. Він всеїдний і опортуністичний, харчується безхребетними, дрібнішими рибами, рослинним матеріалом і навіть дрібними ссавцями, коли може їх знайти.

Його секретний інструмент виживання – примітивний допоміжний орган для дихання повітрям усередині зябрової камери. Ця структура дозволяє рибі заковтувати повітря і виживати протягом декількох годин або навіть днів поза водою, поки її шкіра і зябра залишаються вологими. У посушливі сезони дослідники фіксували, як кларієві соми щільно збиваються в калюжах, що зменшуються, або залишають воду вночі, щоб переповзти в нові водно-болотні угіддя або шукати їжу вздовж берега, використовуючи потужні грудні шипи та рухи тіла з боку в бік, які виглядають дивовижно схожими на незграбну "ходьбу".

Стійкий виживальник з екологічною ціною

Нещодавні кадри з Південної Африки примітні тим, що камери майже ніколи не фіксують таку поведінку в дикій природі, хоча польові біологи повідомляли про неї роками. Представник Africam зазначив, що сомів частіше бачать, коли вони залишають воду, якщо ставки пересихають, але нинішні повені в цьому районі можуть давати їм безпечніший шанс досліджувати нову територію. Ця здатність вражає, але вона пов'язана із застереженням.

Такі агентства, як Південноафриканський національний інститут біоразнообразя та природоохоронний орган CapeNature, описують африканського кларієвого сома як витривалий місцевий вид, який також став інвазивним у деяких регіонах, де його великий раціон і талант до переміщення між водоймами можуть чинити сильний тиск на місцеві види риб.

Для людей, які спостерігають зі своїх диванів, видовище "ходячої" риби – це лячна цікавість. Для екологів це нагадування про те, що прісноводні системи сповнені стійких виживальників, які тихо пристосовуються до повеней, засух і побудованих нами каналів, дамб і фермерських ставків. Наступного разу, коли тихий ставок здасться порожнім, пам'ятайте: на береговій лінії може відбуватися набагато більше, ніж здається на перший погляд.

