У звіті євродепутатів закликається до спільних та скоординованих відповідей на кібератаки, які також мають включати країни НАТО.

Депутати Європарламенту стурбовані системною агресивною поведінкою Китаю, Росії та Північної Кореї в кіберпросторі, включаючи численні кібератаки проти державних установ та приватних компаній.

Про це йдеться в звіті, ухваленому Європарламентом 7 жовтня. Звіт підтримав 591 європарламентар, 65 - проголосували проти, 26 утрималися.

"В останні кілька років спостерігається безперервне зростання шкідливих кібероперацій. ЄС та його держави-члени мають посилити обороноздатність, щоб успішно реагувати на ці кіберзагрози. Тому надзвичайно важливо посилити співпрацю між державами-членами та інститутами ЄС, НАТО, США та іншими стратегічними партнерами", - сказав доповідач Урмас Пает.

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Депутати Європарламенту закликають до комплексного набору заходів та послідовної політики у сфері ІТ, а також до покращення військової координації в кіберзахисті для зміцнення кіберстійкості ЄС.

Європарламент рекомендує створити спільний кіберпідрозділ для покращення обміну інформацією між інституціями, органами та агентствами ЄС та для створення безпечної та швидкої інформаційної мережі.

Зазначається, що на відміну від інших військових областей, інфраструктура кіберпростору здебільшого належить приватним компаніям, що знаходяться переважно поза юрисдикцією ЄС. Це призводить до того, що країни ЄС стають технологічно залежними від третіх сторін. Тож депутати Європарламенту попереджають, що ЄС повинен стати більш технологічно незалежним, впроваджувати інновації та більше інвестувати у можливості та персонал кіберзахисту.

У звіті закликається до спільних та скоординованих відповідей на кібератаки, які також мають включати НАТО, ці відповіді можуть включати введення санкцій проти ворожих суб’єктів, що загрожують інтересам євроатлантичної безпеки.

У звіті також згадується скандал зі шпигунським програмним забезпеченням Pegasus як приклад того, як шпигували велику кількість журналістів, правозахисників, обраних представників та інших громадян ЄС.

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Автор: Олександр Топчій