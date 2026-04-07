Роботи навчилися 'плавати' у просторі-часі, використовуючи формули Ейнштейна

Загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна, сформульована понад століття тому, досі знаходить неймовірне застосування в сучасних технологіях.

Наші технологічні можливості в останні роки стали вражаючими. Оскільки наука й технології йдуть пліч-о-пліч, ми досягаємо переломного моменту в розвитку суспільства.

Загальна теорія відносності Ейнштейна змінила світ, але хто б міг подумати, що вона стане основою для нових роботів, які можуть, по суті, "плавати" крізь простір-час, пише The Pulse.

Як теорія однієї людини змінила світ для майбутніх поколінь

Ісаак Ньютон поклав початок нашому шляху до кращого розуміння простору-часу та гравітації, але Альберт Ейнштейн вивів ці поняття на зовсім інший рівень.

Головним досягненням Ейнштейна стали його теорії відносності, зокрема Спеціальна теорія відносності (1905) та Загальна теорія відносності (1915). Його теорії докорінно змінили розуміння людством простору, часу та гравітації.

Це торкнулося різних аспектів сучасного життя. Від GPS до виробництва ядерної енергії і навіть електромагнітів – загальна теорія відносності Ейнштейна заклала фундамент для деяких із наших найдивовижніших проривів у науці та техніці. Отже, яким може бути наступне важливе відкриття, яке прийде до нас завдяки його вражаюче точним теоріям?

З'явилися нові інновації в галузі технологій та енергетики

Світова енергетична галузь в останні роки стикається з однією проблемою за іншою. Операція "Епічна лють" (Epic Fury) призвела до закриття одного з найважливіших морських шляхів у світі. Але як нові інновації в техніці та науці можуть полегшити занепокоєння щодо нашого колективного енергетичного майбутнього?

З одного боку, вчені занурилися в глибокий і таємничий світ мікроскопічного, щоб розробити нові енергетичні технології для світу завтрашнього дня. Наприклад, нещодавня розробка ультрахолодного металу, який обертається сам по собі і, можливо, міг би запобігти наступному масштабному збою в роботі інтернету. І це лише початок того, як наші технології увійшли в нову еру, засновану на науці.

З'явилися нові відкриття, засновані на наукових дослідженнях, які обіцяють радикально поліпшити наші майбутні технології генерації енергії. Серед них – відкриття дивного стану матерії, який не є ні рідким, ні твердим. Ця химерна форма матерії могла б значно збільшити наші потужності з передачі енергії в недалекому майбутньому.

Організація Science AAAS нещодавно детально виклала, як загальна теорія відносності Ейнштейна була використана для розробки робота, який може "плавати" крізь простір-час.

Розроблено нові мікроскопічні роботи на основі теорії Ейнштейна

Американська асоціація сприяння розвитку науки (AAAS) є найбільшим міждисциплінарним науковим товариством в історії. Нещодавно вона детально описала чудовий прорив у мікроскопічній робототехніці. Дослідники створили крихітних роботів, що використовують патерни світлочутливості, які базуються на математиці теорій загальної відносності Альберта Ейнштейна.

З'явилося кілька нових інновацій, орієнтованих на мікроскопічний світ навколо нас у будь-який момент часу. До них належить недавня розробка ультратонкого чіпа, який почав виробляти власний керований світловий промінь. Але ця інновація має набагато більший потенціал для зміни обличчя світу в найближчі десятиліття.

Як вони можуть переміщатися в просторі та часі

Дослідники, відповідальні за цих мініатюрних роботів, заявили, що роботи використовують теорії Ейнштейна для генерації, по суті, штучних просторів-часу.

Вони наносять пункти призначення на карту як чорні діри, а об'єкти на своєму шляху – як викривлений простір. Це означає, що ці кремнієві роботи шириною 100 мікрон можуть використовувати електрокінетичну тягу, щоб знаходити шлях через "простір-час" навколо них.

Можливі майбутні застосування цієї технології, м'яко кажучи, величезні. Вона могла б змінити все: від того, як ми використовуємо медицину і проводимо моніторинг навколишнього середовища, до, можливо, навіть мікромасштабного виробництва. У той час як деякі дослідження привели до створення крихітних пристроїв, що перетворюють рух (навіть атомні вібрації) на енергію, ці інноваційні мікроскопічні роботи могли б революціонізувати кілька секторів у найближчому майбутньому.

