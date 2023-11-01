Близько 30 країн-підписантів пообіцяли безпечний та орієнтований на людину штучний інтелект.

США, Китай та 26 інших країн на Всесвітньому саміті з безпеки штучного інтелекту у Великобританії погодилися працювати разом, щоб захистити ШІ від можливості завдати "катастрофічної шкоди".

Як повідомляє Bloomberg, країни "заявили про спільну відповідальність за усунення ризиків штучного інтелекту та розвиток життєво важливої міжнародної співпраці в галузі безпеки та досліджень передового штучного інтелекту", - зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у своїй заяві після дводенного саміту.

Прем’єр-міністр Великої Британії назвав угоду "визначним досягненням", яке свідчить про готовність найбільших світових держав співпрацювати в регулюванні нових технологій. При цьому участь Китаю є особливо важливою, враховуючи складні відносини, які існують між китайською стороною та західними країнами в таких сферах, як торгівля, безпека та права людини.

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Підписанти спільної заяви, включаючи Саудівську Аравію, Європейський Союз і Японію, пообіцяли "працювати разом у інклюзивній манері, щоб забезпечити орієнтований на людину, надійний і відповідальний штучний інтелект, який є безпечним і підтримує благо всіх".

Зазначається, що США приєдналися до Великої Британії в оголошенні про створення власного інституту безпеки штучного інтелекту, додавши, що вони співпрацюватимуть разом.

Міністр технологій Великої Британії Мішель Донелан оголосив, що наступний саміт з безпеки штучного інтелекту прийматиме Південна Корея через шість місяців, а потім Франція ще через шість місяців.

"Плодами цього саміту мають бути чіткі погляди, розуміння шляхів співпраці та сміливі дії для реалізації переваг штучного інтелекту, одночасно зменшуючи ризики", - зазначила Донелан.

Загроза від штучного інтелекту – що відомо

У жовтні 2023 року голови Служби безпеки країн Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії попередили, що їх країни переживають через "різке зростання агресивних спроб інших держав вкрасти конкурентну перевагу".

Пізніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відкрив багатосторонній консультативний орган високого рівня з питань штучного інтелекту (ШІ). За його словами, вже до кінця цього року Консультативний орган підготує попередні рекомендації щодо міжнародного управління штучним інтелектом, розуміння ризиків і проблем, а також можливості, які створює ця технологія.

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