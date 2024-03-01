Досі вчені невірно підходили до виявлення психопатії серед жінок.

Жінок-психопатів насправді значно більше, ніж вважалося раніше. Невірне розуміння базувалося на помилкових методах досліджень та певній упередженості у цьому питанні самих дослідників. Про це розповів доктор Клайв Бодді, експерт з психопатії, що працює в Університеті Англії імені Раскіна, пише The Guardian.

Він зазначив, що довго панувало стереотипне уявлення про психопатів як жорстоких, антисоціальних злочинців, в першу чергу чоловіків. Зараз це уявлення поступово змінюється більш витонченим розумінням. Психопати - це люди, позбавлені емпатії та почуття провини, вони проявляють антисоціальну поведінку, часто брешуть і є безжальними, самозакоханими та маніпулятивними.

"Психопати прагнуть грошей, влади та контролю", — пояснює доктор Бодді.

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Однак старі стереотипи завадили науковцям провести коректні підрахунки долі психопатів серед жінок. "Поведінка психопатів-жінок видається досить витонченою та менш очевидною, ніж поведінка психопатів-чоловіків, і тому їх не так багато розпізнають", — сказав доктор Бодді.

За його словами, поступово накопичується база наукових доказів, які свідчать про схильність жінок-психопатів до вербального, а не фізичного насильства. Таке насильство має стосунковий та емоційний характер і може включати, наприклад, поширення чуток і брехні заради особистої вигоди.

Як пояснив доктор Бодді, одна з проблем виявлення жіночої психопатії полягала в тому, що раніше дослідники в значній мірі покладалися на методики, які від початку були спрямовані на чоловіків. В основі цих методик лежали дослідження психології злочинців-чоловіків, які потрапили до в’язниці. Лише зараз науковці зрозуміли, що засновані на цих даних методики погано виявляють жіночу психопатію.

Крім того, доктор Бодді нарікає, що науковці загалом менше цікавилися цим психічним розладом у жінок, можливо просто не бажаючи називати їх психопатками.

За деякими оцінками, психопатів серед чоловіків у 10 разів більше, ніж серед жінок. Однак доктор Бодді припускає, що насправді їхня кількість приблизно однакова, але для підтвердження цього потрібні грунтовні наукові дослідження на випадково обраних людях, а не на засуджених злочинцях.

За його оцінками, приблизно 1% чоловіків можуть бути психопатами, але ще близько 23% чоловіків мають певні психологічні риси, які роблять їх "проблематичними для суспільства". Власне дослідження Бодді, засноване на опитуваннях офісних працівників, показало, що такі риси не є рідкістю для жінок: "потенційно проблемними" можуть бути до 13% з них.

Інші дослідження на тему психології

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