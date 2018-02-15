До поліцейського відділку доставили близько 30 учасників сутичок під судом над Трухановим

Серед затриманих чоловік, який підстрелив силовика.

До управління поліції доставили близько 30 активних учасників сутичок біля Солом'янського райсуду Києва, де сьогодні обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«На цей час до управління поліції доставлено близько 30 активних учасників події. В активістів вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль, дві телескопічні палиці, гранату, кілька ножів, газові балончики і димові шашки. Після встановлення анкетних даних доставлених осіб та надання пояснень їхнім діям буде надана правова оцінка», - сказано у повідомленні.

Читайте такожТруханов дізнався у грудні про план вручити йому підозру і одразу виїхав за кордон – САПСлідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Чоловіка, який поранив поліцейського, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, як додали у поліції, після огляду вилучених предметів буде вирішене питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, Солом’янський райсуд Києва обирав запобіжний захід меру Одеси Труханову. Суд пікетували близько 100 активістів організацій «Національні дружини», С14, а також люди в чорній формі з нашивками «Батальйон «Донбас»». Вони вимагали відправити мера Одеси за грати. Пікетувальники намагалися пройти до зали судового засідання, але правоохоронці завадили їм. Пізніше біля суду виникли сутички.

Під час сутичок один з поліцейських отримав вогнепальне поранення ноги.