У Запоріжжі платитимуть за талант

Виконком Запорізької міської ради затвердив Положення про міські премії до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, "талановитим запорожцям одну з 15-ти премій у розмірі 2368 гривень кожна можна одержати в 5-ти номінаціях: за досягнення у сфері театрального мистецтва, в розвитку естетичного виховання, аматорського мистецтва, бібліотечної справи й кінематографії".

За інформацією Запорізького міського управління культури, що розробило Положення, міські премії "сприятимуть розвитку професійного мистецтва, самодіяльної народної творчості, удосконаленню системи естетичного виховання й формуванню позитивного іміджу працівника культури".

Всього ж на преміювання працівників культури й аматорів народного мистецтва в бюджеті Запоріжжя 2008 р. передбачено 35 532 гривень.