У Запоріжжі платитимуть за талант
На преміювання пустять 35,5 тисяч гривень
Виконком Запорізької міської ради затвердив Положення про міські премії до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, "талановитим запорожцям одну з 15-ти премій у розмірі 2368 гривень кожна можна одержати в 5-ти номінаціях: за досягнення у сфері театрального мистецтва, в розвитку естетичного виховання, аматорського мистецтва, бібліотечної справи й кінематографії".
За інформацією Запорізького міського управління культури, що розробило Положення, міські премії "сприятимуть розвитку професійного мистецтва, самодіяльної народної творчості, удосконаленню системи естетичного виховання й формуванню позитивного іміджу працівника культури".
Всього ж на преміювання працівників культури й аматорів народного мистецтва в бюджеті Запоріжжя 2008 р. передбачено 35 532 гривень.