У Житомирському військовому госпіталі надають безкоштовну правову допомогу учасникам АТО

Фахові юристи кожну другу середу надають консультативні послуги військовослужбовцям Житомирщини, що перебувають на лікуванні у медичному закладі.

У Житомирському військовому госпіталі працює мобільний пункт надання безоплатної правової допомоги учасникам антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Фахові юристи кожну другу середу надають консультативні послуги військовослужбовцям Житомирщини, що перебувають на лікуванні у медичному закладі», - сказано у повідомленні.

У відповідності до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу» працівники обласного центру надання безоплатної правової вторинної допомоги активно співпрацюють і з громадськими організаціями, що представляють інтереси ветеранів антитерористичної операції в Житомирській області. а Їх представництва розгорнуті у всіх районних центрах Житомирщини.

«Ми представляємо інтереси учасників бойових дій при вирішенні питань забезпечення соціальних гарантій стосовно надання земельних ділянок, представництво адвокатами при розгляді судових справ та дотримання інших соціальних гарантій у відповідності до вимог законодавчих актів, - розповіла УНІАН начальник відділу моніторингу діяльності місцевого центру надання безоплатної правової вторинної допомоги Олена Герасименко.

Як повідомляв УНІАН, торік більше півтисячі учасників АТО з Житомирщини пройшли реабілітацію у санаторіях.