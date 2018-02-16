Через заходи до Дня Небесної Сотні автобуси у центрі Києва змінять маршрут

Маршрути буде змінено на період з 22.00 16 лютого до 6.00 22 лютого.

Через підготовку та проведення урочистих заходів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні автобуси №№24 та 114 змінять маршрут у період з 22.00 16 лютого до 6.00 22 лютого.

Про це повідомили в КП «Київпастранс».

Таким чином рух автобусного маршруту № 24 буде організовано так: Національний музей історії України у Другій світовій війні – Європейська площа; автобуси маршруту № 114 курсуватимуть так: вул. Милославська – стадіон ім. Валерія Лобановського; залізничний вокзал «Центральний» – Софійська площа.

Як повідомляв УНІАН, у Києві обмежать вхід на станцію метро "Святошин" через капремонт.