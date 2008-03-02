Син священика імітував своє викрадення, вимагаючи 30 тисяч доларів

У Львівській області син священика зімітував своє викрадення, вимагаючи у батька 30 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України, зокрема, інформація про викрадення людини надійшла до чергової частини ГУМВС у Львівській області днями від місцевого Інтернет-видання, яке і отримало повідомлення з проханням про допомогу.

Автор повідомлення просив допомогти врятувати його брата, якому погрожують смертю і вже тиждень тримають в одному з підвалів Червонограда, вимагаючи у батьків 30 тис. дол. “Я знаходжуся далеко від України і не можу втрутитися... Дайте знати про це міліції вашого міста»”, йшлося у повідомленні.

Працівники УБОЗ ГУМВС у Львівській області в ході перевірки повідомлення про захоплення заручника встановили автора листа – уродженця Борислава, який нині мешкає в Німеччині. Він підтвердив, що невідомі зловмисники дійсно вимагають 30 тис. дол. у його батька - служителя однієї з церков Дрогобицького району Львівщини, погрожуючи фізичною розправою над молодшим братом - К. (1971 р.н.).

Незабаром оперативники встановили особи здирників - двох місцевих мешканців С. (1977 р.н.) та Г. (1974 р.н.). Останній має інвалідність ІІ групи як психічно-хворий.

В той же день УБОЗівці провели спецоперацію зі звільнення заручника і затримали усіх причетних до викрадення людини.

Утім, як з’ясувалося, жертва була співучасником злочину. «Заручник» повідомив, що погодився на пропозицію свого приятеля С. ошукати батька. Для цього через нотаріуса зловмисники навіть оформили боргове зобов`язання на 30 тис. дол., які син священика К. начебто винен психічнохворому Г.

Організатор здирництва С. спочатку показав це зобов`язання батькові К., але той відмовився платити за борги молодшого сина. Після цього зловмисники вирішили зімітувати захоплення заручника. «Боржник» зник з дому і весь цей час він мешкав у номері готелю. Тим часом спільники постійно дзвонили його батькові і, погрожуючи вбивством сина, вимагали сплатити 30 тис. дол.

Наразі Червоноградським міськвідділом внутрішніх справ ГУМВС України у Львівській області порушено кримінальну справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.189 (Вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років ув’язнення.