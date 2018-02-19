У Житомирі відновлено навчання в школах та інших закладах після карантину
13:51, 19 лютого 2018Суспільство
601 0
Карантин припинили у всіх загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та закладах професійно-технічної освіти.
УНІАН
У Житомирі з понеділка, 19 лютого, відновлений освітній процес у всіх загальноосвітніх навчальних та інших закладах міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, навчання відновлено у зв’язку зі зменшенням кількості учнів, хворих на грип та ГРВІ, а також певною нормалізацією епідеміологічної ситуації.
Карантин припинили у всіх загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та закладах професійно-технічної освіти.
Нагадаємо, у Житомирі з 2 лютого було тимчасово призупинено навчання у школах через ГРВІ.
Однак з 8 лютого профільна комісія міськради продовжила карантин ще на тиждень. Сьогодні навчання відновили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter