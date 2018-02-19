У Житомирі відновлено навчання в школах та інших закладах після карантину

13:51, 19 лютого 2018
Суспільство
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УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, навчання відновлено у зв’язку зі зменшенням кількості учнів, хворих на грип та ГРВІ, а також певною нормалізацією епідеміологічної ситуації.

Карантин припинили у всіх загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та закладах професійно-технічної освіти.

Нагадаємо, у  Житомирі з 2 лютого було тимчасово призупинено навчання у школах через ГРВІ.

Однак  з 8 лютого профільна комісія міськради продовжила карантин ще на тиждень. Сьогодні навчання відновили.​

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