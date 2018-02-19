У Житомирі уклали меморандум, спрямований на збільшення обсягів будівництва житла

Сторони, зокрема, створять робочу групу, де відпрацюють питання розробки механізмів збільшення обсягів будівництва житла в місті Житомирі.

Сьогодні у Житомирі уклали меморандум, призваний суттєво збільшити обсяги будівництва житла у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, 19 лютого відбулася робоча зустріч Житомирського міського голови Сергія Сухомлина із головою правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергієм Комнатним.

Під час цієї зустрічі підписано меморандум про співпрацю.

Його укладено між Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, Житомирським регіональним управлінням Держмолодьжитла і виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

Сторони, зокрема, створять робочу групу, де відпрацюють питання розробки механізмів збільшення обсягів будівництва житла в місті Житомирі.

Також під час зустрічі обговорили, як виконують у Житомирі Міську цільову програму забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом на 2018-2022 роки.

«Міський голова наголосив на важливості житлового питання для міста, адже на квартирному обліку стоять 14 тис. 594 громадян із них 984 — це молоді сім’ї», - зазначають у міськраді.