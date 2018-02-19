«1+1 медіа»: Система «чорних списків» без чітких критеріїв нагадує фікцію

Держава має скасувати «чорні списки» артистів або розробити чіткі критерії щодо їх формування та впровадження.

На думку «1+1 медіа», аби бути послідовними та об’єктивними у ситуації, що склалася навколо формування та застосування Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, відповідні державні органи мають найближчим часом або впровадити чіткі критерії для врегулювання подібних питань, або скасувати «чорні списки» як такі. В іншому випадку рішення органів влади виглядають упередженими та необґрунтованими. «1+1 медіа» переконана, що одним із головних принципів діяльності будь-яких державних органів є прозорість та послідовність їх рішень й неприпустимість використання так званих «подвійних стандартів» чи вибірковості у застосуванні правових заборон до різних осіб чи суб’єктів господарювання.

В свою чергу, ми вітаємо спроби індустрії розробити чіткі механізми процедури формування «чорних списків», за якими могли б бути заборонені фільми та серіали за участю осіб з Переліку. «1+1 медіа» завжди підтримує ініціативи із саморегулювання та бере активну участь у робочих групах ІТК з обговорення цих питань. Втім без підтримки на урядовому та законодавчому рівнях ці пропозиції не матимуть сенсу. Тому ми впевнені, що потрібно прийняття державних рішень найближчим часом та занепокоєні тим, що робота у цьому напрямку йде повільно.

Крім того, опубліковані нещодавно у соціальних мережах листування одного з топ-менеджерів українського каналу із членом Нацради з питань ТБ щодо одного з акторів популярного серіалу «Свати» дозволяють нам припустити, що така прискіплива увага до Федіра Добронравова, якого восени 2017 року включили до вищезазначеного Переліку, може бути наслідком (або, ще гірше, способом) некоректної конкурентної боротьби.

«1+1 медіа» вкотре звертається до Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерства культури України, Державного агентства України з питань кіно з проханням роз’яснити, чому інші фільми і серіали за участю Ф. Добронравова, які демонструвалися на українському телебаченні, залишилися без уваги органів влади? Крім того, просимо роз’яснити, з яких причин десятки артистів, які постійно беруть участь в зйомках і гастролях в Криму, досі не включено до Переліку осіб які створюють загрозу національній безпеці.

Зокрема, як повідомляють загальнодоступні джерела, територію Криму відвідували для участі в знімальних процесах або з гастролями Леонід Кулагін, Кирило Кяро, Ольга Ломоносова, Тетяна Лютаєва, Дмитро Дюжев, Антон Макарський, Олександр Головін та інші. Низку діячів культури Російської Федерації (продюсерів та акторів), зокрема, Івана Жидкова, Катерину Варнаву, Кирила Сафонова, Нонну Гришаєву, Марію Порошину, Марію Пирогову, Олексія Демідова, Любов Толкаліну, Сергія Сельянова, Євгена Сидіхіна за свідоме порушення державного кордону України при в’їзді до окупованого Криму та участь в пропагандистських заходах російських окупаційних військ включено до бази «Миротворець». Ще у травні 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд до України громадянам Російської Федерації Алфьоровій І.І., Ярмольнику Л.І., Яковлевій О.О. Проте, жодна з вищезазначених осіб не включена до Переліку осіб які створюють загрозу національній безпеці, і, як наслідок, на жоден фільм за участі цих осіб не відкликано прокатні посвідчення.

Група «1+1 медіа» окремо звертає увагу медіаспільноти, Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно на той факт, що деякі суб’єкти кінематографії, грубо порушуючи вимоги статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» (щодо заборони трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора після 1 січня 2014 року), продовжують протиправну практику отримання в Україні державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів, які в Російській Федерації вважаються російськими, й деякі з яких навіть отримали в Російській Федерації «удостоверения национального фильма». Так, лише протягом останніх кількох місяців в Україні демонструвались такі серіали, що мають ознаки фільмів російського виробництва: «Жених для дурочки» (виробник – компанія «Русское», 2017 рік), «Смягчающие обстоятельства» (виробник – компанія «Авангард», 2017 рік), «Королева Марго» (виробник – компанія «Русское», 2017 рік), «Женщины в любви» (інша назва «3 счастливых женщины», виробник – «Гринфильм», 2015 рік), «Чужая судьба» (інша назва – «Чужая милая», виробник – «Моторфильм», 2015 рік), «Полшага до семьи» (інша назва – «Сводные судьбы», виробник – «Марсмедиа», 2015 рік), «Черная кровь» (виробник – «Паламеда продакшн», 2017 рік).

Нагадаємо, в листопаді 2017 року група «1+1 медіа» публічно звертала увагу усіх зацікавлених органів влади на неприпустимість використання подвійних стандартів при формуванні та застосуванні Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, але не отримала жодної відповіді чи будь-якої іншої реакції. Отже, на жаль, ми маємо підстави розцінювати бездіяльність Служби безпеки України, Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно як прояв немотивованої вибірковості та безсистемності у підходах до визначення кола осіб, які підлягають внесенню до Переліку.

«1+1 медіа» відправила відповідні листи до СБУ, Національної ради з питань ТБ і радіомовлення та Міністерства культури України.