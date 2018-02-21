Чоловік хильнув зайвого: погрожував спалити всі банки у Тернополі й знищувати усіх на своєму шляху

Поліцейські оточили будинок, з якого йшов телефонний сигнал і очікували бійців "Корду".

На Тернопільщині затримали чоловіка, який погрожував спалити всі банки у Тернополі.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 20 лютого близько 22 год на лінію "102" зателефонував невідомий.

Він почав звинувачувати оператора в тому, що поліція не реагує на несправедливі рішення суддів, а тому, мовляв, його друзі, які є добровольцями одного із батальйонів, почнуть спалювати усі наявні в обласному центрі банки.

Він також повідомив, що в момент телефонної бесіди вони з товаришами на 60-ти джипах зі сторони Кременця під'їжджають до Тернополя. У разі перешкоджання в’їзду в міст пригрозив готовністю знищувати усіх на своєму шляху.

Читайте такожНа Тернопільщині чоловік після сварки з дружиною підпалив їхнє помешкання В оператора виникло враження, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, але правоохоронці змушені були відреагувати на це повідомлення.

Оперативники встановили, що дзвінок надходив з Підволочиського району. Саме туди вирушили бійці корпусу оперативної раптової дії, працівники групи швидкого реагування, поліцейські станції Скалата, слідчо-оперативна група.

Поліцейські оточили будинок, з якого йшов телефонний сигнал і очікували бійців "Корду". У ході спецоперації з'ясувалося, що на лінію "102" телефонував мешканець села Іванівка 1977 року народження.

Він разом з товаришем, який свого часу дійсно перебував у зоні АТО, випивали. Після цього товариш взяв в АТОшника його мобільний телефон і вирішив зателефонувати до поліції.

Чоловіка доправили до медзакладу, де у нього в крові виявили 1,8 проміле алкоголю.

Щодо чоловіка відкрили адміністративне провадження за дрібне хуліганство.