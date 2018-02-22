Пошуки тіла студентки з Туркменістану, яка стрибнула з моста Патона, призупинені

Обмерзання легеневих автоматів на водолазному спорядженні не дає змоги рятувальникам шукати тіло Насирлаєвої.

Через зміну погодних умов рятувальники призупинили пошукові роботи тіла студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої, яка стрибнула з моста Патона. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожЗМІ знайшли останнє селфі студентки із Туркменістану, яка стрибнула з моста Патона"У зв'язку з пониженням температури навколишнього середовища, початку льодоходу на річці Дніпро, обмерзання легеневих автоматів на водолазному спорядженні, створюється загроза життю та здоров'ю водолаза-рятувальника, тому проведення пошуково-водолазних робіт дівчини, яка стрибнула з мосту Патона, призупинені", - мовиться у дописі.

Водночас, як зауважили у ДСНС, з початком потепління планується проведення пошукових робіт на поверхні акваторії р. Дніпро. Крім того, зазначається, що з початку пошукових робіт водолазами обстежено 316,7 га акваторії річки.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у Києві 19-річна студентка із Туркменістану не повернулась додому з Національного медуніверситету. За фактом її зникнення 31 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Згодом розслідування встановило, що дівчина в день зникнення стрибнула у Дніпро з мосту Патона.

За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання у виші, а також через непорозуміння з його керівництвом. У зв’язку з цим до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу.

Водночас у Національному медуніверситеті ім. Богомольця заявили, що Мукаддас Насирлаєва була відрахована з вишу через порушення міграційного законодавства. За інформацією адміністрації університету, термін дії візи дівчини закінчився 17 грудня 2017 року, і до кінця січня вона не оформила посвідку і не виїхала до Туркменістану, щоб отримати нову візу.

"18 січня медичний університет повідомив про розірвання контракту з Насирлаєвою на підставі порушення студенткою міграційного законодавства, 24 січня їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету, оскільки ситуація не змінилася", - додали у ВНЗ.