Директор УІНП заявляє, що загалом їх в Україні 323, а українських в Польщі - 76.

В Україні встановлено 166 пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячених історії польського народу, які не мають необхідних дозвільних документів.

Читайте такожПольська делегація приїде на Львівщину вшанувати пам'ять "жертв УПА"Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звіті про проведені заходи, виконані завдання та їхні результати, використані кошти державного бюджету інституту у 2017 році, який сьогодні представив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Інститутом створено перелік пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячених історії польського народу у ХХ ст., що встановлені на території України. До переліку внесена інформація про 323 об’єкти, з яких 166 не мають необхідних дозвільних документів», - сказав він.

За словами В’ятровича, сформовано перелік українських пам’ятників та пам’ятних знаків, що встановлені на території Польщі на честь українців – жертв воєн та політичних репресій.

«До переліку внесено 76 об’єктів. Зазначені відомості верифіковано з очільниками Об’єднання українців Польщі та дослідниками українських місць пам’яті на території Республіки Польща», - директор УІНП.