В окупованому Криму учасників Pussy Riot затримали для "бесіди" в ФСБ

Активістів затримали при виході з порома в Керчі і доставили до будівлі управління ФСБ по Криму і Севастополю.

В окупованому Криму російські силовики доставили в будівлю ФСБ членів російської протестної панк-групи Pussy Riot Ольгу Борисову і Олександра Софеєва. Як повідомила Борисова, в неділю їх зупинили при виході з порома в Керчі і доставили до будівлі управління ФСБ по Криму і Севастополю.

Як передає Українська правда, пізніше Борисова повідомила в Twitter, що її і Софеева відпустили після бесіди. "Ніяких паперів не підписували. Запитували, навіщо приїхали в Крим і намагалися дізнатися про людей, чиї візитки були у мене в паспорті (один дипломат)", - зазначила вона.

Як відомо, 7 серпня 2017 року учасниць Pussy Riot Марію Альохіну і Ольгу Борисову затримали після організованої ними акції в російському Якутську в підтримку українського режисера-політв'язня Олега Сенцова.

Pussy Riot привернула до себе увагу всього світу в 2012 році після того, як її учасниць затримали і посадили за хуліганство після панк-молебню у храмі Христа Спасителя в Москві на знак протесту проти режиму Володимира Путіна.