ГПУ повідомила про підозру трьом екс-керівникам підрозділів Одеської міліції у справі "2 травня"

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідчі Генеральної прокуратури України (ГПУ) повідомили про підозру трьом колишнім керівникам структурних підрозділів Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області за результатами розслідування подій 2 травня 2014 року у Одесі.

Читайте такожСуд через негоду не зміг провести засідання у справі про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 рокуПро це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"26 лютого 2018 Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за результатами розслідування подій 2 травня 2014 року у Одесі, повідомлено про підозру трьом колишнім керівникам структурних підрозділів ГУ МВС України в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозру оголосили за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (умисне використання влади чи службового становища, що завдало шкоди правам, свободам та інтересам громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 3 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані, і позбавленя можливості вжити заходів для самозбереження, що спричинило смерть потерпілих).

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У ГПУ нагадали, що, за попередніми результатами розслідування, у цій справі направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника ГУ МВС України в Одеській області та повідомлено про підозру і оголошено у розшук заступника начальника ГУ МВС України в Одеській області. На даний час скероване клопотання до РФ про здійснення екстрадиції останнього до України. Також у суді розглядається обвинувальний акт стосовно трьох керівників структурних підрозділів ОМУ ГУ МВС України в Одеській області за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367 КК України, щодо звільнення 04.05.2014 з ізолятора тимчасового тримання 63 осіб, затриманих за участь у масових заворушеннях 02 травня 2014 у м. Одесі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.