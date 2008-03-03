ЄС може скликати екстрену нараду у зв`язку зі скороченням поставок газу в Україну

Російський газ до Європи продовжує надходити в повному обсязі. Про це заявив сьогодні офіційний представник єврокомісара по енергетиці Андріса ПІБАЛГСА Ферран Тарраделлас ЕСПУНІ, передає Газета.ru.

Водночас, за словами Т.ЕСПУНІ, Брюссель може скликати екстрену нараду експертної Координаційної групи ЄС щодо газу для аналізу ситуації, та її можливих наслідків для європейських країн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9.34 за київським часом ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» одержав телеграму від ВАТ «Газпром» із повідомленням про зниження поставок газу до України на 30 млн. куб. м на добу. «Укртрансгазу» необхідно не менше двох годин для вирішення технологічних питань для переформатування роботи газотранспортної системи в нових умовах. Водночас у «Нафтогазі» уточнили, що скорочення поставок газу в такому обсязі не позначиться на українських споживачах.