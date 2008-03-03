Убили керівника підприємства ”Чернігівбудінвест”

Під Черніговом вбито керівника міського комунального підприємства "Чернігівбудінвест" 68-річного Володимира Бондаренка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Чернігівської міської ради, інцидент стався 1 березня в с. Улянівці під Черніговом, на дачі вбитого, де він перебував разом із дружиною.

Справу розслідує Чернігівський районний відділ міліції. Правоохоронці від коментарів утримуються, чи пов`язана смерть керівника "Чернігівбудінвесту" з його професійною діяльністю – наразі невідомо.

За неофіційними даними поінформованих джерел, смерть настала від удару в скроню.

Міський голова Чернігова Олександр СОКОЛОВ назвав цей випадок безпрецедентним і пообіцяв особисто контролювати хід слідства.

Володимир Бондаренко, 1940 року народження, у різний час працював на посадах першого заступника голови виконкому Чернігівської міської ради, заступника голови облвиконкому, заступника голови Чернігівської ОДА, гендиректора державних дорожніх підприємств. Комунальне підприємство "Чернігівбудінвест" Чернігівської міської ради він очолював у 2004-2006 роках, у лютому 2008 року знову був призначений керівником цього підприємства.

КП "Чернігівбудінвест" – посередницьке підприємство, засноване у 2004 році з метою створення сприятливих умов для роботи підрядних організацій міста, ефективного ведення будівництва, запобіганню перепродажу виділених під будівництво земельних ділянок.