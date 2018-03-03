У Вінниці з військової частини пропали секретні документи

За фактом відсутності документа з грифом секретності в Командуванні Повітряних Сил проводиться службове розслідування.

З однієї з військових частин у Вінниці зникли секретні документи. Інформацію підтвердило командування Повітряних сил Збройних сил України, яке почало службове розслідування за фактом.

Як наголошується в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook, за фактом відсутності документа з грифом секретності проводиться службове розслідування.

"Українська правда" повідомляє, що в постанові Вінницького міського суду від 20 лютого відзначається, що Слідчий відділ УСБУ у Вінницькій області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22018020000000005 від 12.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 422 КК України, за фактом втрати матеріального носія секретної інформації.

Мова йде про спільний наказ Міноборони і Генерального штабу ЗСУ від 10.03.2017 № 1т/05 "Про затвердження тимчасової інструкції про порядок проведення бойової, мобілізаційної готовності, готовності до виконання функціональних завдань у військових організаційних структурах Міністерства оборони України та Збройних Сил України в особливий період".

Зазначається, що 7 лютого, під час проведення спільної перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації по 2017 рік у режимно-секретному відділі управління захисту інформації Командування Повітряних сил ЗСУ виявлено відсутність матеріального носія секретної інформації.