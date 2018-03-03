МОЗ подає апеляцію на відновлення Амосової на посаді ректора медуніверситету Богомольця

Комісія міністерства продовжує роботу та вивчає усі обставини зриву іспиту в медуніверситеті.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) подає апеляцію на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про відновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця. Про це повідомляє прес-служба Мінохоронздоров'я у Facebook.

Читайте такожСуд поновив Амосову на посаді ректора Університету Богомольця«Наголошуємо, що ця ухвала є тимчасовим заходом, а не остаточним рішенням по суті справи. Комісія міністерства продовжує роботу та вивчає усі обставини справи зі зриву «КРОКу» в НМУ», - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого МОЗ відсторонило Амосову від посади ректора вишу у зв’язку з тим, що вона не змогла забезпечити складення іспиту «Крок» студентами, які навчаються на стоматологів.

26 лютого студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету оголосили безстроковий страйк. В університеті звинувачують МОЗ у втручанні в самоврядування вишу і "незаконному" відстороненні ректора Амосової.

28 лютого Амосова закликала припинити страйк та відновити навчальний процес. Невдовзі по тому з’явилося відеозвернення його учасників, де було оголошено про припинення страйку. Вони заявили, що "їх почули".

На початку березня Окружний адміністративний суд Києва поновив Амосову на посаді ректора медичного університету ім. Богомольця.

У повідомленні університету на офіційній сторінці навчального закладу, де також оприлюднено було фотокопію ухвали суду від 1 березня, зазначалося, що відповідну ухвалу прийнято в рамках забезпечення адмінпозову Амосової, у якому вона просить суд скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я від 20 лютого "Про проведення перевірки".

Судовою ухвалою зупинено дію пункту №3 зазначеного наказу МОЗ про відсторонення Амосової на час проведення міністерської перевірки і тимчасове виконання обов’язків ректора університету Михайлом Захарашем.

Також в ухвалі наголошується, що рішення набирає законної сили з моменту підписання цього документу суддею, водночас, ухвала може бути оскаржена в апеляційній інстанції.