Костусєв звільнив місце для Жванії?

Олексій КОСТУСЄВ подав заяву про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Мною подано заяву з проханням звільнити мене з посади голови Антимонопольного комітету в зв`язку з обранням народним депутатом України», - сказав О.КОСТУСЄВ.

Він зазначив, що від нього не залежить, коли Верховна Рада розгляне дану заяву, проте додав, що заяву подано близько півтора місяці тому.

О.КОСТУСЄВ заявив, що не знає, хто буде його наступником на цій посаді, додавши, що йому відомо, що існує подання від прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про призначення на посаду голови АМК Давида ЖВАНІЇ.

Відповідаючи на запитання, чим він займатиметься далі, О.КОСТУСЄВ відповів: «Я у Верховній Раді обраний головою підкомітету із захисту економічної конкуренції та боротьби з монополіями Комітету з економічної політики. Там я продовжу займатися тим, чим займаюся сьогодні тут». Він додав, що зосередить свої зусилля на вдосконаленні законодавства, а також на тому, щоб у парламенті проводилися щорічні звіти за підсумками роботи АМК.

Крім того, О.КОСТУСЄВ повідомив, що підготовлено постанову про створення спеціальної контрольної комісії із розвитку конкуренції та передбачається, що її головою буде він. При цьому О.КОСТУСЄВ висловив надію, що дану комісію буде створено.