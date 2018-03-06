"Вкрасти, використовувати, збрехати": Приходько розповіла про ставлення до депутатів

Кожен політик буде робити так, як вигідно йому, вважає заслужена артистка України.

Співачка, заслужена артистка України 30-річна Анастасія Приходько не вірить політикам, які, напевно, потрапляючи у Верховну Раду, вони починають хворіти, стартує епідемія — у них там вірус: був нормальний чоловік, зайшов у парламент і перестав бути нормальним — "відразу починає думати, як вкрасти, як когось використовувати, як збрехати".

В нашій країні ця хвороба називається "депутат", розповіла виконавиця під час чату на "Главреді".

"Я думаю, що кожен політик буде робити так, як вигідно йому. Я не вірю їм...", — зауважила вона і додала, що депутати настільки дискредитували себе, що більше їм ніхто не вірить.

У той же час артистка впевнена, що серед них є порядні люди, які душею і серцем вірять, що вони можуть щось змінити". "Але ми про них ніколи не почуємо, бо там є одна велика гра. А "вакцина" від цієї хвороби є одна — "гроші": виграє той, хто більше с...издить", — вважає Приходько.

"Тому у них такі перегони за цією "вакциною". Якщо подивитися, скільки МВФ перерахував грошей Україні, і скільки на ці гроші було зроблено, то це — катастрофа. Чого тільки варта стіна на кордоні з Росією, яку Яценюк (екс-прем'єр Арсеній Яценюк — Ред.) повинен був побудувати. Найстрашніше — що всім все одно: чи говоримо ми про це чи ні, болить у когось серце за це чи ні", — заявила співачка.

За її словами, "тому все менше людей вірить у зміни". "Півтора мільйони українців виїхали на заробітки в Польщу. І це — тільки в Польщу! Політики борються тими ж методами. Ця система не змінюється", — вважає гостя.

Виконавиця підкреслила, що "політтехнологія дає їм можливість вибрати правильний колір свого передвиборчого білборда, їм ставлять грамотні промови, і вони роздають гречку нещасним бабусям, у яких немає надії на те, що їх пенсії від 1300 гривень підніметься до 3 або 7 тисяч гривень, які змушені брати цю гречку, бо бояться — а раптом завтра їжі не буде".

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"А політики маніпулюють цим. А вибирати-то з кого? Всі ті самі... протягом 25 років всі ті самі. Мені цікаво подивитися, якими будуть вибори. Але найстрашніше, що ні ви, ні я, ні хто інший нічого не вирішуємо. Тому у людей і прокидається пофігізм. Ми перестали поважати себе, поважати один одного. З кожним роком все більше людей розуміє, що їм треба думати про себе і ні про кого іншого", — вважає вона.

"Йому сьогодні-завтра дітей буде чим нагодувати, не за що оплатити комуналку, от він і починає думати про себе. І тут же зникає повага один до одного. А нам залишається одне — зберегти хоч щось людське, даний, щоб передати нашим дітям, зберегти історію, записувати найважливіші моменти хоча б для себе", — сказала Приходько.

"Тому що історію, як бачите, переписують. А якщо б в селах свого часу бабусі не зберігали б українські пісні, історії, в Україні була б біда. І наше з вами завдання — просто зберегти. ... А вибори — були, є і будуть. Вони стабільні, без змін. По одній і тій самій системі", — стверджує співрозмовниця.

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