Представництво Таджикистану прокоментувало конфлікт за землю в Києві, де побили нардепа

У Торговому представництві Таджикистану стверджують, що земельна ділянка на Татарці була надана в оренду на законних підставах.

Торгове представництво Республіки Таджикістан в Україні просить компетентні органи та структурні підрозділи КМДА вжити заходів щодо вирішення ситуації, пов'язаної з конфліктом на вулиці Половецькій за участю народного депутата Юрія Левченка.

Відповідну заяву розміщено на сторінці представництва в Facebook.

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"Сьогодні 09.03.2018 року, комунальними службами КМДА, здійснювався демонтаж незаконно встановлених гаражів по вулиці Половецька 25/27-29" - йдеться в заяві.

У Торговому представництві Таджикистану стверджують, що вказана земельна ділянка була надана в оренду на законних підставах, а орендна плата сплачується в повному обсязі в бюджет міста Києва.

"Під час проведення демонтування гаражів відбулася сутичка за участю народного депутата, який намагався кинути "коктейль Молотова" в співробітників комунальних служб", - заявили в представництві.

"Враховуючи вищезазначене, просимо компетентні органи та структурні підрозділи КМДА вжити заходів щодо вирішення даної ситуації", - йдеться в заяві.

Як повідомляв раніше депутат Святослав Кутняк, у столиці на вулиці Половецькій, на Татарці, побили народного депутата Юрія Левченка.