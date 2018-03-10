В Україні набув чинності закон, що надає право на незалежну медекспертизу людям, яких збираються примусово лікувати

Відповідний документ оприлюднений ще три місяці тому.

В Україні набув чинності закон № 2204-VIII, яким вносяться зміни до законодавства щодо питань захисту прав людей у сфері охорони здоров'я.

Документ опублікували в "Голосі Україні" три місяці тому.

Так, закон передбачає, що кожен громадянин України має право на охорону здоров'я, зокрема можливість проведення незалежної медичної експертизи відповідного типу, якщо до нього мають намір застосувати запобіжний засіб як до людини, яку збираються примусово лікувати.

Крім того, застосування таких запобіжних засобів до людей, які скоїли суспільно небезпечні дії чи злочини (та мають небезпечну для інших хворобу) допускається виключно з підстав і в порядку, передбачених законом.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров’я запроваджує нову міжнародну методику розрахунку потреби вакцин, розроблену спільно Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).