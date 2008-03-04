Депутата, якого піймали на наркотиках, звільнили під заставу 13 тис. гривень

Прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно депутата Бориспільської райради Ярослава Годунка за фактом зберіганням наркотиків з метою збуту.

Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела в Генеральній прокуратурі України.

Як зазначив співрозмовник агентства, кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотиків) та ст. 321 (виготовлення, зберігання наркотичних засобів з метою збуту) Кримінального кодексу України.

Згадану справу передано для подальшого розслідування до головного слідчого управління МВС України в м. Києві.

Я.ГОДУНКА звільнено з-під варти під заставу в сумі 13 тис. грн.

Як повідомлялося, Я.ГОДУНОК був затриманий 28 лютого. За інформацією деяких ЗМІ, у нього були вилучені речовини, подібні до наркотичних. Правоохоронці віддали ці речовини на експертизу.