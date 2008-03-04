Ціна бареля нафти до 2011 року може досягти 200 доларів

Комісар з енергетики Європейської комісії Андріс ПІБАЛГС не виключив вихід ціни бареля нафти до 2011 року на рівень 200 дол.

Таку оцінку А.ПІБАЛГС представив в інтерв`ю одному з іспанських видань, і вона широко цитується сьогодні діловими колами Європи, передає ІТАР-ТАСС.

"Це не фантазія, а можливий розвиток подій", - зазначив він.

Минулого понеділка ціни на нафту знову досягли історичних піків, вийшовши за позначку в 103 дол./бар.

Зі свого боку президент ОПЕК Шакіб ХЕЛІЛЬ не виключив, що ціна бареля нафти здатна піднятися найближчим часом до рівня 110-120 дол./бар. Він зробив цю заяву у понеділок, 3 березня, у Відні, де 5 березня відбудеться чергова сесія ОПЕК.

"Якщо у США продовжуватимуть політику зниження облікової банківської ставки, а курс долара буде продовжувати падати, то це призведе до розширення спекуляцій на світовому нафтовому ринку, що викличе зліт цін на нафту", - зазначив він.