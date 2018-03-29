Прокурор заявив, що "тітушка" Крисін має покровителів у правоохоронних органах

Прокурор, якого захист Крисіна звинуватив в упередженості, заявив, що "тітушка" має покровителів у органах, але відмовився називати будь-які прізвища.

Прокурор Генеральної прокуратури України Олексій Донський заявив в суді у справі «тітушки» Юрія Крисіна, якого звинувачують у протидії активістам Євромайдану, викраденні та тортурах людей, що обвинувачений має «покровителів» у правоохоронних органах.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Дарницького райсуду Києва у відповідь адвокатам Крисіна, які попросили відвід Донському, оскільки вважають його упередженим.

Заперечуючи проти свого відводу, прокурор, зокрема, наголосив, що не відмовляється від своїх слів і дійсно вважає, що Крисін має покровителів.

Водночас він відмовився називати будь-які прізвища, оскільки для того, щоб це зробити, підкреслив він, необхідно цим покровителям вручити підозру про злочин.

Також Донський заявив, що аргументи адвокатів Крисіна про те, що він як прокурор здійснює тиск на свідків в іншій справі обвинуваченого – напад на автозаправку – не відповідає дійсності, оскільки в такому разі адвокати мали б заявити йому відвід у тій справі, а цього не було зроблено.

У результаті суд не задовольнив клопотання про відвід прокурора Генеральної прокуратури України Олексія Донського. В ухвалі про відмову в задоволенні клопотання йдеться про те, що аргументи захисту основані на суб’єктивних міркуваннях, а підстав визначених в Кримінальному процесуальному кодексі України для відводу прокурора немає.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Дарницького райсуду Києва Донський має намір подати клопотання про тримання Крисіна під вартою.

Дарницький райсуд розглядає справу за обвинуваченням Крисіна та Сергія Чемеса у протидії активістам Євромайдану у 2014 році, викраденні та тортурах людей, серед потерпілих - вбитий журналіст Веремій.

Крисін та Чемес обвинувачуються за трьома епізодами кримінального провадження. За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у свій наметовий табір біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.

Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за кілька годин до нападу на журналіста Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві.

Крім того, за даним епізодом Крисіну та Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили завдання підлеглим “тітушкам” не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи - про вбивство Веремія - обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні.